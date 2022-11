"Two And A Half Men": Walden und Alan heiraten

Walden (Ashton Kutcher) und Alan (Jon Cryer) heiraten. In den letzten Folgen der Kultserie gehen der Millionär und der "Schmarotzer" eine "homosexuelle" Beziehung ein. In den USA ist die Folge bereits gelaufen.

Na, dann hat Alan ja geschafft, was er immer wollte: Für immer in dem Haus am Stand zu wohnen!

Lange haben sich Fans gefragt, ob Charlie Sheen im Finale ein letztes Mal zu "Two And A Half Men" zurückkehrt! +

CBS-Präsidentin Nina Tassler verriet, dass die 12. und letzte Staffel ein einziges MEGA-Finale darstellen wird. Chuck Lorre wollte "TAAHM" mit einem Riesen Knall beenden. "Er (Chuck Lorre) ist wirklich begeistert davon. Er hat einige tolle Ideen im Petto und einige sehr große Überraschungen", so Nina über die letzte Staffel.

Und tatsächlich: Charlie war gar nicht tot. Er wurde von seiner Frau Rose vier Jahre lang gefangen gehalten - und konnte sich nun retten! Allerdings hat es nicht Charlie Sheen in die Show geschafft, sondern nur ein Double - das am Ende vom Piano getroffen wird und dann wirklich stirbt.

Und auch Jake kommt zurück! Der war gar nicht in der Armee, sondern hat in Las Vegas Millionen gewonnen und eine japanische Tänzerin geheiratet hat.

Die letzten Folgen wollte Produzent Chuck Lorre besonders spannend gestalten! "Chuck Lorre kreiert ein Event, das über die ganze Staffel hinweg andauert. Das wurde auch in der finalen Staffel von "How I Met Your Mother" gut umgesetzt. Chuck ist sehr begeistert davon. Er hat großartige Ideen und riesige Überraschungen!", heißt es von CBS-Entertainment-Chefin Nina Tassler.