Tripper? So erkennst du ihn!

Bei Jungs treten die ersten Beschwerden häufig schon einige Tage bis eine Woche nach der Tripper-Infektion auf. Sie bemerken zunächst einen milchig-trüben, dann cremig-gelblichen und oft übel riechenden Ausfluss aus der Harnröhre. Jucken, Brennen und starke Schmerzen beim Wasserlassen sind ebenfalls typische Krankheitssymptome. Aber nicht immer macht sich die Krankheit auf diese Weise bemerkbar. Manchmal zeigt sich die Infektion ausschießlich oder hauptsächlich an den Augen, Gelenken oder der Haut. Nach etwa drei Tagen werden die Beschwerden meist erheblich stärker. Die Bakterien können auch über die Harnröhre in die Prostata (Vorsteherdrüse) gelangen und dort eine Entzündung bewirken. Typische Symptome dafür sind dumpfe Schmerzen in der Blasengegend und am Damm (Bereich zwischen Hoden und Anus), häufiger Harndrang, manchmal schmerzhafter Stuhlgang und Fieber. Wandern die Erreger weiter in die Samenleiter, können Verklebungen die Folge sein. Eine Entzündung des Nebenhodens kann außerdem zu einer starken und schmerzhaften Schwellung des Hodensacks führen.