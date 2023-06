Tom Holland & Zendaya: Heimliche Hochzeits-Planung

Der Ring bedeutet ihm also viel – könnte er aber auch für eine Verlobung stehen? Dann wäre eine Hochzeit vielleicht wirklich nicht weit weg! Und eine Pause könnte darauf hindeuten, dass er sein Leben mit Zendaya genießen will.

Immerhin: Auch Zendaya hat für 2023 nicht mehr viele To-Dos auf der Liste:

Lediglich Werbung für den (abgedrehten) Film "Challengers" (September) und den fertig gestellten zweiten Teil von "Dune" (Oktober/November) stehen bisher auf dem Plan.

Wann die dritte "Euphoria" Staffel gedreht wird, steht ebenso noch nicht fest. Zuletzt wurde sogar verkündet, dass die neuen Folgen der Drama-Serie erst 2025 erscheinen würden. Dann müsste erst 2024 dafür gedreht werden...

Zu seinen Plänen, was Tom in dem Jahr Auszeit vor habe, hält er sich – wie gewohnt – bedeckt. "Ich reise, verbringe Zeit mit meiner Familie und Freunden. Spiele Golf ... ich genieße ein ganz normales Leben und will nur entspannen."

Also, egal ob Hochzeit oder nicht – Zeit mit Zendaya ist da wohl garantiert!