Die richtige Farbe!

Wimperntusche gibt's in vielen Farben! Schwarz ist der Klassiker - steht jedem Girl! Braun ist prima, wenn ein natürlicher Look gewünscht wird - es ist dunkel, aber nicht so krass wie schwarz! Vorsicht bei Blau, Grün und Lila: Sind die Mascaras dunkel, kannst du damit ganz dezente Farbakzente setzen - sind sie aber leuchtend bunt, sieht das schnell billig aus!

..................... ENDE .........................

"10 Tipps" - das sind Infos, kurz & knackig auf den Punkt gebracht!

Hier findest du [old:bcnode:9427]alle "10 Tipps" auf einen Blick![/old]