Timothée Chalamet: Bricht Kylie Jenner ihm das Herz?

Im Sommer 2020 tauchten Kussbilder von Chalamet und Eiza González auf. Die zwei wirkten super verknallt. Die Liebe hielt nicht lang: im Oktober 2020 gingen Trennungsnews rum.

Die Romanze mit Eiza unterstreicht Timothées Vorlieben, die er bei Dates zu haben scheint: Wunderschön, outgoing und erfolgreich!

Eiza ist eine erfolgreiche mexikanische Schauspielerin, Model und Sängerin. Auch in Hollywood hat sie Fuß gefasst und wird 2024 an der Seite von „The Witcher“-Star Henry Cavill in dem Film „The Ministry of Ungentlemanly Warfar“ zu sehen sein.

Und vom Look her, könnte sie eine Schwester von Kylie sein!