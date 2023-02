"The Vampire Diaries": Deswegen hat Klaus niemals seine Menschlichkeit abgestellt

Was für Gründe hatte Klaus dafür?

Herzlich und lieb war Klaus Mikaelson (Joseph Morgan) nur in seltenen Fällen. Zum Beispiel, wenn es um seinen Crush Caroline Forbes (Candice King) ging. Doch in all den Jahren, als er ein Hybride war, hatte Klaus niemals seine Menschlichkeit abgestellt. Aber wieso? Viele Vampire in "The Vampire Diairies" oder "The Original" haben über die Jahre hinweg immer mal wieder ihre Menschlichkeit ausgestellt. Der Grund dafür ist ganz einfach: Schmerz und Verlust!

Elena Gilbert (Nina Dobrev) machte dies zum Beispiel, als ihr kleiner Bruder Jeremy (Steven R. McQueen) verstarb. Diese Trauer zu fühlen, war zu viel für sie! Und auch Klaus hatte schon den ein oder anderen Moment in seinem Leben, der im das Herz brach. Die Menschlichkeit jedoch wieder einzuschalten, ist nicht ganz so leicht. Deswegen sollte man sich diesen Schritt gut überlegen! Viele Vampire oder andere übernatürliche Wesen stellen böse Dinge in diesen gefühllosen Zustand an. Doch stellt euch nur vor, was Klaus Mikaelson angestellt hätte, wenn er seine Menschlichkeit ausgeschalten hätte. 👀

Seine Familie war ihm zu wichtig!

Eigentlich ist der Gedanke ganz schön angsteinflößend, wenn man bedenkt, was Klaus alles Boshaftes in seinem Leben angestellt hat, obwohl seine Menschlichkeit angeschalten war. Stellt euch mal vor, was er alles gemacht hätte, wenn seine Menschlichkeit aus gewesen wäre. Klaus Mikaelson hatte aber seine Gründe, wieso er seine Gefühle und Emotionen nicht abschalten wollte.

Er war der festen Überzeugung, dass er bereits eh ein Monster ist. Des Weiteren war ihm seine Familie immer sehr wichtig. Auch, wenn er das manchmal auf seine ganz eigene Art und Weise gezeigt hatte. Hätte er seine Menschlichkeit abgestellt, dann hätte er vielleicht nicht so sehr für sie gekämpft beziehungsweise wären sie ihm völlig gleichgültig gewesen. Das wollte er dann trotzdem nie zulassen!

