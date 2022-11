Teilbeschneidung! Vor- und Nachteile!

Wir erklären, was bei einer Vorhautverengung für und gegen eine Teilbeschneidung spricht.

Bei einigen Jungen ist die Öffnung der Vorhaut so klein, dass sie die Vorhaut bei einer Erektion nicht hinter die Eichel ziehen können. Bei manchen geht das selbst ohne Erektion nicht oder nur mit Schmerzen. Wer das bei sich beobachtet, hat eine Vorhautverengung und sollte sich an einen Urologen wenden. So nennt man den Facharzt für alles, was mit der männlichen Sexualität zu tun hat. Er ist außerdem Spezialist für Probleme mit Blase, Nieren oder Harnleiter.

Ein Urologe kann beurteilen, welche Art der Behandlung sinnvoll ist. In vielen Fällen wird er bei einer Vorhautverengung zu einer Beschneidung raten. Vor allem, wenn die Vorhaut bei einer Erektion schmerzt, spannt oder schon mal eingerissen ist.