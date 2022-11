Beschneidung bei enger Vorhaut!

Arztbesuch, OP und Heilung! Alle Infos über den Ablauf einer Beschneidung findest Du hier!

Es gibt Jungen, die ihre Vorhaut nicht hinter die Eichel zurückziehen können. Diese meist angeborene Besonderheit wird Vorhautverengung genannt. Der medizinische Begriff dafür ist Phimose.

Eine Phimose muss einen Jungen zwar nicht unbedingt stören, wenn trotzdem alles gut funktioniert. Oft ist es aber so, dass eine enge Vorhautöffnung in der Pubertät zum Problem wird, weil die Vorhaut bei einer Erektion spannt und schmerzt. Beim Sex könnte sie sogar einreißen und es kann zu Narbenbildung kommen, durch die die Öffnung erneut enger wird.

Deshalb raten Ärzte in so einem Fall oftmals zu einer Beschneidung: eine Operation, bei der ein Teil der Vorhaut entfernt wird, um so die Enge zu beheben und einem Einreißen vorzubeugen.

Wir erklären, wie genau das alles abläuft, wenn ein Junge wegen Problemen mit seiner Vorhaut zum Arzt gehen will.