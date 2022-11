Tattoo: Du möchtest eins?

Diese TattooFacts solltest Du kennen, wenn Du Dir Dein Wunschmotiv stechen lassen willst.

Tattoos sind seit Jahrhunderten eine beliebte Möglichkeit, den Körper auf individuelle Weise zu verschönern. So sehen das zumindest die Menschen, die ihr Tattoo lieben und nicht bereuen. Anders empfinden das nicht nur viele Eltern, sondern auch andere Erwachsene, die schlechte Erfahrungen mit Tattoos (oder Piercings) gemacht haben. Sie befürchten, dass Jugendliche noch nicht richtig einschätzen können, was eine Tätowierung mit sich bringen kann.

Ganz ohne Gefahren ist diese Angelegenheit nämlich nicht. Und zwar auch dann nicht, wenn die meisten Studios heute professionell arbeiten, sehr sauber sind und mit getesteten bzw. zugelassenen Farben arbeiten. Es kann trotzdem zu ungewollten Hautreaktionen kommen. Durch die Stiche in die Haut können Krankheiten übertragen werden. Es kann passieren, dass man ein heute geliebtes Motiv in zehn Jahren oder später total doof findet. Und Motive wie zum Beispiel ein Totenkopf an einer immer sichtbaren Stelle kommen tatsächlich nicht bei jedem Arbeitgeber gut an. Auch, wenn das spießig klingt. Aber so ist es tatsächlich.

Wenn Du Dir auf jeden Fall bald ein Tattoo stechen lassen willst, solltest Du deshalb einiges beachten. Wir erklären, worauf es ankommt.