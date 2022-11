Sunrise Avenue: Gitarrist Janne ist raus!

Schock für die Fans der Finnen-Rocker von Sunrise Avenue: Gitarrist Janne Kärkkäinen gehört nicht mehr zur Band!

Sunrise Avenue, die in Deutschland mit Hits wie "Fairytale Gone Bad" oder "Forever Yours" berühmt wurden, müssen sich einen neuen Gitarristen suchen. Auf ihrer Band-Homepage startet Sänger Samu einen Erklärungsversuch:

"Vor 15 Jahren gründete ich eine Band mit dem Namen 'Sunrise' und änderte später den Namen in 'Sunrise Avenue'. Es gab immer wieder harte Zeiten - aber den härtesten Moment für mich und für uns alle erlebten wir vor 2 Wochen - als wir eine wirklich schwere Entscheidung zu treffen hatten."

Samu weiter: "Unabstreitbarer Fakt ist, dass wir einfach nicht mehr in den gleichen Tourbus passten und dass es unmöglich gewesen wäre so weiterzumachen und neue Musik zusammen zu komponieren, wenn die Atmosphäre so ungesund ist."

Die Schuld will er aber weder sich und den verbleibenden Bandmitgliedern Raul, Jukka und Sami, noch Janne in die Schuhe schieben: "Niemand hatte Recht oder Unrecht, wir sehen manche Dinge einfach so unterschiedlich, dass wir niemals auf einen gemeinsamen Nenner kamen."

Für Janne kam die Entscheidung wohl eher überraschend, er postete folgende Nachricht: "Die Gründe sind mir immer noch unbekannt. Die Entscheidung lag nicht bei mir. Ich hätte alles getan, um das zu verhindern." Samu kann seine Reaktion aber verstehen:

"Wir wünschen Janne vom ganzen Herzen ernsthaft alles Gute für seine Zukunft und natürlich verstehen wir die Wut, die er zurzeit empfindet", so der Frontmann. "Für die nächsten Wochen wird jemand die Gitarre übernehmen - nicht als Bandmitglied - sondern als gemieteter Musiker. Wir lassen es euch wissen, sobald wir jemanden Neues - eine neues Bandmitglied - gefunden haben."

Eine Versöhnung ist wohl ausgeschlossen: "Die Entscheidung ist entgültig und es gibt kein zurück. Wir danken euch für eure Geduld und euer Verständnis, Samu und die Jungs."

