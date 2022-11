Streit mit der besten Freundin!?

In jeder Freundschaft gibt's mal dicke Luft. Schluss damit: Wir sagen, wie Ihr wieder miteinander klar kommt!

"Wir haben uns noch nie gestritten!" - klingt zwar toll, ist aber nicht immer ein Grund, stolz drauf zu sein. Denn eine lange Freundschaft ganz ohne Probleme gibt es nicht! Wer Konflikte nur unter den Teppich kehrt statt sie auszutragen, frisst den ganzen Ärger ständig in sich rein. Irgendwann kommt es unweigerlich zum großen Knall. Dann wird manchmal aus der BFF die ärgste Feindin.

Mach Dir klar: Streit gibt's in jeder Beziehung - auch mit der besten Freundin! Da fliegen schon mal die Fetzen. Dann heißt es für Euch beide: Immer fair bleiben und rechtzeitig sagen, was stört! So staut sich Frust erst gar nicht auf.

Wir sagen, wie es geht:

» Wenn Ihr Euch nur noch anschreit!

» Wenn Du Ihr am liebsten die Freundschaft kündigen würdest!

» Wenn Du eigentlich im Unrecht bist!

» Wenn Du einen Fehler gemacht hast!

» Wenn Dich was so richtig ärgert!

» Wenn sie eine Macke hat!

» Wenn Du immer alles schluckst!

» Wenn nichts mehr geht!