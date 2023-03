"Stranger Things"-Star: Er wusste von ihrer geheimen Beziehung

"Stranger Things": Sie wollten ihre Liebe geheim halten!

Genau genommen ist es kein "Stranger Things"-Kollege, der die Chemie zwischen Charlie Heaton und Natalie Dyer bemerkt hat, sondern einer der Serien-Erfinder. Die Duffer-Brüder haben die Geschichte rund um die Fantasy-Serie "Stranger Things" geschrieben und sind weltbekannte Drehbuchautoren und Regisseure. Matt Duffer hat in einem Interview erzählt, dass er bereits beim Casting von Charlie Heaton (Jonathan Byers) und Natalia Dyer (Nancy Wheeler) gemerkt hatte, dass die Funken zwischen ihnen sprühen. Bereits beim ersten Zeilen lesen sozusagen.

Matt sah in diesem Moment etwas, was die beiden selbst noch nicht so ganz auf dem Schirm hatten. Doch es ging dann trotzdem relativ schnell zwischen Charlie und Natalie. Die beiden haben sich verliebt, sind zusammen gekommen und haben dann versucht, ihre Beziehung geheim zu halten. 2017 gaben sie dann auf einem roten Teppich ihr Debüt als Paar. Zu diesem Zeitpunkt waren sie wahrscheinlich schon ungefähr ein Jahr zusammen. Und auch bis heute sind die beiden ein glückliches Paar. Was für eine süße Story! 🥰

