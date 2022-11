Stoppeln nach dem Rasieren!

Anni, 15: Immer, wenn ich meine Beine rasiere, bleiben Stoppeln stehen. Ich finde das total unschön. Vor allem ist es beim Sportunterricht total unangenehm. Wie krieg ich diese Stoppeln bloß weg? An der Klinge kann es nicht liegen. Die ist nicht stumpf…

Dr.-Sommer-Team: Probiere eine andere Technik!

Liebe Anni,

bei kräftigen oder dunklen Haaren kann es auch nach der Rasur mit einer scharfen Klinge so aussehen, als wären noch Stoppeln übrig geblieben. Das liegt entweder daran, dass die Haare unter der Haut noch durchschimmern. Oder, dass die Rasur-Technik nicht die Richtige war und tatsächlich noch Härchen nachgeblieben sind.

Probiere es mal damit, Haut und Haare mit Rasierschaum einzuweichen. Dann gleite mit der Klinge vorsichtig gegen die Wuchsrichtung. So erwischt Du mehr Haar, als wenn Du in die Wuchsrichtung rasierst. Die Haut wird allerdings auch etwas mehr gereizt. Effektiv kann es auch sein, wenn Du über einige Stellen zwei Mal gleitest oder Dir einen Rasierer mit Doppel- oder Dreifachklinge zulegst. Das macht vom Ergebnis her schon einen Unterschied.

Wenn Deine Beine nach wie vor nicht glatter werden, kannst Du es mal mit Epilation probieren. Dabei werden die Haare mit einem elektrischen Gerät aus der Haut gezupft. Anfangs tut das noch weh. Mit jedem Mal wird es allerdings weniger schmerzhaft. Das Ergebnis kann sich jedoch sehen lassen. Keine Stoppeln für mehrere Wochen - je nach dem, wie stark Deine Haare nachwachsen. So ein Gerät ist bei der Anschaffung natürlich viel teurer als ein Rasierer. Dafür hält es ewig.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Mehr Infos übers Rasieren!

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.