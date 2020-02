Sternzeichen: Welcher Beziehungstyp sind Fische?

Fische (19. Februar bis 20. März) sind Meister der Romantik und der Liebe – dieses Sternzeichen ist zu 100 % Beziehungstyp. Sie lieben es, den Partner mit kreativen Dates zu überraschen und geben sich rund um die Uhr Mühe, die Beziehung perfekt zu gestalten. Menschen mit diesem Sternzeichen sind oft sehr fürsorglich, gute Zuhörer und können im Gegenzug dazu, auch ihre eigenen Gefühle gut in Worte verpacken. Dafür sind sie auch sehr verletzlich und nachdenklich, was dazu führt, dass sie sich oft in Kleinigkeiten reinsteigern. Viel Gefühl, bedeutet leider auch viel Liebeskummer, sollte es mal vorbei sein.