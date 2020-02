Sternzeichen: Welcher Beziehungstyp ist der Wassermann?

Romantisch oder abenteuerlustig? Einfühlsam oder zickig? Beim Wassermann (20. Januar bis 18. Februar) kann man sich nie ganz sicher sein, denn er ist extrem wandelbar und sich für nichts zu schade. Das macht Beziehungen mit diesem Sternzeichen sehr abwechslungsreich und aufregend. Falls du selbst ein Wassermann bist, solltest du nur aufpassen, dass du in keine Rolle schlüpfen musst, um deinen Partner zu gefallen. Du kannst auch einfach mal du selbst sein, diese Seite wird dein Crush am meisten an dir lieben.