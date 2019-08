Steinbock-Girls glänzen als Wirtschaftsprüferin oder Archivarin!

Steinbock: 22. Dez. bis 20. Jan. Ehrgeizig und ernsthaft, wie du bist, strebst du eine solide Karriere an. Deine Stärken liegen dabei in großer Ausdauer und einem starken Verantwortungsbewusstsein. Tradition ist dir ebenfalls sehr wichtig. Deshalb passen Jobs in Museen, Bibliotheken und anderen öffentlichen Gebäuden gut zu dir. Dein Fleiß und die scheinbar unendliche Geduld, die du besonders bei der Zusammenarbeit mit anderen Menschen aufbringst, werden dir bei deinen Kollegen viele Sympathien einspielen. Doch auch Verwaltungsaufgaben stellen kein Problem für dich dar. Darum bietet sich ebenfalls eine Karriere als Beamtin z.B. bei der Stadtverwaltung an. Organisation und Planung sind für dich ein Kinderspiel. Und auch wenn es manchmal etwas länger dauert, erledigst du jede Aufgabe mit großer Sorgfalt. Darüber hinaus kannst du gut mit Geld umgehen, was sich für Berufe wie Wirtschaftsprüferin, Vermögensverwalterin und Bankkauffrau hervorragend eignet. Dein ruhiges Wesen verleiht dir außerdem Überlegenheit und Standhaftigkeit – zwei Eigenschaften, die dich zum Erfolg führen werden!