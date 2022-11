Steckbrief: Vanessa Krasniqi

Geburtstag: 22. Juni 1994

Wohnort: Iserlohn (Nordrhein-Westfalen)

Geschwister: Halbbruder Dardan

Ihr Spitzname: Vanii

Ihr Sternzeichen: Krebs

Ihre Augenfarbe: grün/braun

Ihre Haarfarbe: braun

Ihr besonderes Kennzeichen: ansteckendes Lachen

Instrument, das sie spielt: Klavier

Ihre Hobbies: Singen, mit Freunden treffen, Fitness, Tanzen, Facebook

Ihre Lieblingsmusik: R’n’B, Old School, Balladen, Pop

Ihre Lieblingskünstler: Christina Aguilera, Beyonce Knowles, Bruno Mars

Ihre Lieblingssongs: "Talking to the Moon" von Bruno Mars und "Beautiful As You" von All 4 One

Das ist Vanessas größter Wunsch: Sie möchte DSDS gewinnen.

Ihr Lebensmotto: Lebe deinen Traum!