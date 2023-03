Steckbrief: Thomas Pegram

Geburtstag: 14. Januar 1985

Wohnort: Hohenems (Österreich)

Geschwister: Bruder Christopher

Sein Sternzeichen: Steinbock

Seine Augenfarbe: blau

Seine Haarfarbe: braun

Instrument, die er spielt: Gitarre, Geige, Klavier, E-Gitarre

Seine Hobbies: Musik

Sein Beruf: Kundenberater im Apple-Store

Sein Lieblingssong: "Without You" von David Guetta und "The Man Who Can’t Be Moved" von The Script