„Spider-Man: Brand New Day“: Tom Holland hat sich verletzt!🕷️👀
ENDLICH ist es sicher: Es wird einen vierten "Spider-Man"-Film mit Tom Holland geben! Alle Infos zum Film haben wir hier für dich gesammelt.
- Unfall am Set: Was ist Tom Holland passiert?
- Drehstart + SO sieht der neue Spider-Man-Anzug aus! 👀
- Diese Marvel-Legenden kehren in „Spider-Man: Brand New Day“ zurück!
- "Spider-Man: Brand New Day": Start
- Worum geht’s in "Spider-Man: Brand New Day"
- „Spider-Man: Brand New Day“: Das wird diesmal anders sein
- Wer ist dabei?
Update: 22.09.2025
Unfall am Set: Was ist Tom Holland passiert?
Eigentlich liefen die Dreharbeiten für „Spider-Man: Brand New Day“ reibungslos bis euphorisch. Gigantische Menschenmengen sind in England aufgelaufen, um einen Blick von Tom Hollands Arbeit zu erhaschen. Doch nun hat sich in Glasgow ein Unfall ereilt …
Letzten Freitag (19.09.2025) ist am Set leider ein Stunt schiefgelaufen und das führte dazu, dass Tom Holland als Vorsichtsmaßnahme die Dreharbeiten für einige Tage unterbrechen muss, da Verdacht auf eine minimale Gehirnerschütterung besteht. Doch es scheint Tom Holland mittlerweile schon besser zu gehen, weil er mit seiner Verlobten Zendaya bereits am Wochenende auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung gewesen sein soll. Dennoch ist der Unfall sehr tragisch, wenn man bedenkt, wie sehr sich Holland darauf gefreut hatte, wieder vor Ort drehen zu dürfen. Vor ein paar Monaten sagte er, dass er „überglücklich und so aufgeregt“ sei, an einem echten Set zu drehen, da zuletzt „Spider-Man: No Way Home“ wegen Corona nur in Studios gedreht wurde. Wann Tom Holland zurück ans Set kehren darf, ist noch nicht vollends bestätigt. Die Produktion geht aber davon aus, dass es im Verlaufe der Woche weitergehen dürfte.
Drehstart + SO sieht der neue Spider-Man-Anzug aus! 👀
Die Dreharbeiten für den neuen Spider-Man-Film sind gestartet! Das gab Tom Holland über seinen Instagram-Account bekannt. Nicht nur mit einem Post, sondern gleich mit zwei! Beim ersten handelt es sich um ein Video, in dem sich langsam ein Tor öffnet und der Umriss des Schauspielers in der Ferne zu sehen ist. Er springt mit dem Rücken zur Kamera auf der Stelle, während die Kamera langsam näher ran fährt, Tom sich umdreht und auf diese zukommt, verschmitzt lächelt und fragt: „We ready?“ (dt.: „Sind wir bereit?“). Dabei besonders auffällig, sein neuer Spider-Man-Anzug! Das Spinnen-Emblem ist größer als auf den Vorgängern und auch die Farben (rot und blau) scheinen kräftiger zu sein.
Beim zweiten Post gibt es zwei Bilder von den Dreharbeiten. Dabei steht Tom in Vollkostümierung auf einem Panzer, gesichert von oben durch ein Seil. Darunter schreibt der Schauspieler: „Spider-Man Brand New Day 1“. Aber das sind noch nicht die einzigen Neuigkeiten…
Diese Marvel-Legenden kehren in „Spider-Man: Brand New Day“ zurück!
Gleich drei Charaktere, die wir bereits aus dem Marvel-Universum kennen, werden im neuesten Spider-Man-Film am Start sein. Die wohl größte Überraschung: Mark Ruffalo wird wieder in seine Rolle als Bruce Banner aka Hulk zurückkehren! Auch Michael Mando, der in „Spider-Man: Homecoming“ den Scorpion gespielt hat, soll im vierten Teil der Spider-Man-Filme mit Tom Holland am Start sein. Zuletzt wäre dann noch Jon Bernthal aka der Punisher! Das wäre somit der erste große Auftritt des Charakters auf der großen Leinwand im MCU! Also mit dieser vielversprechenden Besetzung kann der Film doch nur mega werden, oder?
"Spider-Man: Brand New Day": Start
Geplant ist derzeit, dass "Spider-Man: Brand New Day" am 30. Juli 2026 in die deutschen Kinos kommen soll. Ob dieser Termin eingehalten werden kann, hängt sicherlich davon ab, wie die Dreharbeiten laufen, die Anfang August 2025 gestartet sind.
Worum geht’s in "Spider-Man: Brand New Day"
Nachdem die Welt vergessen hat, wer Peter Parker und somit auch Spider-Man ist, will Peter seinen Fokus aufs College legen und seine Rolle Superheld erstmal vergessen. Doch eine neue Bedrohung bringt seine Freund*innen in große Gefahr und er muss sein Versprechen brechen und wieder in seinen Spider-Man-Anzug schlüpfen. Dabei findet er einen unerwarteten Verbündeten, der ihm dabei hilft, seine Liebsten zu beschützen.
Der vierte Teil der Spider-Man-Reihe mit Tom Holland unterscheidet sich aber in einem Punkt seinen Vorgängern: Es gibt eine direkte Verbindung zu den Comics! "Brand New Day" ist einer der bekanntesten Spider-Man-Geschichten. Der Grund: Diese steht in Verbindung mit der berüchtigten "One More Day"-Story. Die Verwendung könnte also ein starker Hinweis darauf sein, wie es für Tom Hollands Spider-Man im MCU weitergeht. 👀
Werfen wir mal einen genaueren Blick auf die Story im Comic. Vor „One More Day“ geschahen einige fragwürdige Dinge, die bei den Fans für große Aufregung sorgten und damit sogar zu den meist-gehassten Comic-Stories aller Zeiten gehört.„One More Day“ war dann quasi ein harter Reset: Keiner wusste mehr, wer hinter Spider-Man steckt, seine Ehe mit Mary Jane gab es niemals und Harry Osborn kehrt zurück. Auch „Spider-Man: No Way Home“ endet damit, dass keiner mehr weiß, wer Peter Parker ist – nicht einmal sein bester Freund Ned und seine große Liebe MJ! Der letzte Film war also eine lose Adaption von „One More Day“. Wird also angelehnt an den nächsten Teil weitergehen? Das wird wohl auch nur sehr wage, und mit vielen Neuinterpretationen möglich sein …
Aber schauen wir doch mal, wer unter anderem als Bösewicht infrage kommt: Mister Negative aka Martin Li, der mit der Wohltätigkeits-Organisation F.E.A.S.T in Verbindung gebracht wird. Zuschauer*innen, die bei „Spider-Man: No Way Home“ besonders gut aufgepasst haben, wissen: Dort hat Tante May gearbeitet!
Produzentin Amy Pascal hat gegenüber Deadline erwähnt: „Wir müssen uns mit der Tatsache auseinandersetzen, dass er beschlossen hat, nicht mehr Peter Parker zu sein, sondern sich darauf zu konzentrieren, Spider-Man zu sein, weil es zu schwer war, Peter Parker zu sein. Darum geht es also in dem Film.“
Auch Spider-Man-Darsteller Tom Holland selbst hat sich schon zu dem Film geäußert: „Ich weiß, dass wir dich am Ende von No Way Home mit einem gewaltigen Cliffhanger zurückgelassen haben, also ist 'Spider-Man: Brand New Day' ein Neuanfang. Genau das ist es. Das ist alles, was ich sagen kann.“ Viel wissen wir also noch nicht und die Möglichkeiten scheinen unendlich. Aber wofür auch immer sich die Verantwortlichen entscheiden: Es wird definitiv spannend! Insbesondere, weil eine Sache jetzt ganz anders wird …
„Spider-Man: Brand New Day“: Das wird diesmal anders sein
Die „No Way Home“-Trilogie ist bei vielen beliebt, aber es gab auch Kritik: Manche Fans fanden es schade, dass Spider-Man kontinuierlich Hilfe von Iron Man und Co. bekommen hat. Außerdem wollten viele Fans eine geerdete Geschichte sehen, die in New York spielt und in der nicht gleich die ganze Welt gerettet werden muss. Alle Fans, die das kritisiert haben, bekommen scheinbar jetzt das, was sie wollen, denn …
… Marvel Produzent Kevin Feige hat bekannt gegeben, dass „Spider-Man: Brand New Day“ auf den Straßen New Yorks spielen soll und die Gefahren und Gegner der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft diesmal wohl etwas „ruhiger“ ausfallen werden.
Wer ist dabei?
Bestätigt als Rückkehrer wurden bisher:
Tom Holland als Peter Parker aka Spider-Man
Zendaya als MJ – Sie soll aber eine weitaus kleinere Rolle haben, als in den vorherigen Filmen
Jacob Batalon als Ned und
J.K. Simmons als J. Jonah Jameson
Noch nicht bestätigt, aber sehr wahrscheinlich auch wieder dabei:
Jon Favreau als Happy Hogan
Und als wäre dieser Cast nicht genug, gibt es auch ein Behind-the-Scenes-Bild von Tom Holland, Jacob Balaton und Zendaya vom Set. Die große Frage hier: Warum versteckt Zendaya ihre Haare?
Neu im Cast werden sein:
Sadie Sink
Liza Colón-Zayas (bekannt aus „The Bear“)
Tramell Tillman (bekannt aus „Severance“)
Genauere Infos zu ihren Rollen gibt es noch nicht, aber natürlich wird viel spekuliert. Es wird aber vermutet, dass Sadie Sink die neue Jean Grey von X-Men spielen soll.
Insgesamt sollen drei neue Rollen gecastet werden, darunter zwei Bösewichte: einmal weiblich und einmal männlich. Der männliche Bösewicht könnte Jon Bernthal sein, der nach „Daredevil: Born Again“ als Punisher zurückkehrt. Es wird aber auch gemunkelt, dass der oben genannte Tramell Tillman diese Rolle ausfüllen könnte. Ob diese Gerüchte wohl wahr sind?
Apropos, Gerüchte: Augenscheinlich soll auch Florence Pugh als Yelena (die Schwester der „Black Widow“) im Film auftauchen.