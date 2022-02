„Star Wars“-Stars, die bereits gestorben sind

Kaum vorstellbar, doch der erste „Star Wars“-Film kam tatsächlich vor über 40 Jahren in die Kinos! So lange schon unterhält und begeistert die „Skywalker-Saga“ die Fans. Allerdings bedeutet ein so altes Franchise wie „Star Wars“ natürlich leider auch, dass wir uns in den letzten Jahren von vielen Schauspieler*innen verabschieden mussten, die uns ans Herz gewachsen sind und Teil der Kindheit vieler Menschen waren. In dieser Galerie gedenken wir den „Star Wars“-Stars, die inzwischen leider verstorben sind.