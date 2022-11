Spannung in Serie: Die Romane in BRAVO!

Der Foto-Roman: Aufklärung und Liebe!

"Aufklärung in Bildern" - unter dieser Überschrift führte BRAVO im Jahr 1972 die "Foto-Love" ein. Diese Geschichten waren Lovestorys, die dem Leser aber neben viel Spannung auch noch klare Fakten zu Aufklärungsthemen brachten. Sex, Flirten, Körperfragen, Verhütung und mehr - verpackt in spannende Geschichten!

Was passiert, wenn ein Mädchen oder ein Junge sich zum ersten mal verliebt? Dieses Thema behandelte die erste Foto-Love aus dem Jahr 1972! "Birgits erste Liebe" zeigte den Lesern, dass sie nicht alleine mit dem Gefühlschaos Liebe sind. Dass die Pubertät nichts Peinliches ist, dass die Veränderungen des Körpers nichts Ungewöhnliches sind - diese Tatsachen lieferte die zweite Foto-Love "Mit 13 fing die Liebe an". Anfang der Siebziger war diese Geschichte mit ihrer ungezwungenen Bebilderung schon sehr freizügig!

Aber es geht noch provokanter: In der Foto-Love "Liebe am Nachmittag" plant ein Junge den ersten Sex mit seiner älteren Freundin. Als diese auf Verhütung besteht, lässt er sie sitzen und geht statt dessen zu einer Prostituierten! Aber auch Selbstbewusstsein spielte beim Thema Sexualität ein große Rolle: In "Liebe auf Probe" leidet ein Mädchen darunter, das alle Jungs immer nur die hübschere Freundin bemerken. Ihr ganz persönlicher Kampf um das "sexy sein" sprach vielen Jugendlichen aus der Seele.

Und heute? Es gibt noch immer Foto-Geschichten in BRAVO - aber diese sind doch eher zur Unterhaltung da! Aufklärung und Rat zu Leben & Liebe - diesen Themen hat sich der Dr. Sommer-Bereich verschrieben und liefert allwöchentlich Antworten auf die großen und kleinen Fragen der Leser. Die Foto-Romane dagegen bieten heute stets ein kunterbuntes Liebechaos - lustig oder dramatisch, fast immer mit Happy End! Und natürlich kann man sich auch dort den ein oder anderen Flirttipp abschauen . . .

So geht es in der Story "Es muss nicht immer Mumm sein" aus dem Jahr 1992 um die Versuche eines allzu coolen Jungen, seine große Liebe zu erobern - oder in der Story "Herz im Halteverbot" aus dem Jahr 2006 um die Frage, ob die Schülerin Tina wirklich Chancen hat, bei ihrem süßen Fahrlehrer zu landen!

