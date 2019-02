So wirkt Dein Sternzeichen auf andere

SCHÜTZE 23.11.-21.12. Der erste Eindruck: Du wirkst total lebendig und unabhängig. Deine entspannte, lustige Art ist für viele ansteckend. Das raten Dir Deine Sterne: Fremde mögen Dich vom ersten Moment an. Sie lieben die positive Aura, die Dich umgibt! Doch manchmal bist Du auch etwas verträumt und wirkst dadurch blauäugig. Wirkung auf Jungs: In Deine Arme dürfen sich Jungs retten, wenn sie getröstet werden wollen. Deine selbstlose Art gibt ihnen das Gefühl, sich Dir jederzeit anvertrauen zu können. Sie genießen es, in solchen Momenten Deine ganze Aufmerksamkeit zu haben. Trotzdem hast Du auch eine sehr verführerische Seite. Jungs lassen sich von Dir prima um den Finger wickeln! Das raten Dir Deine Sterne: Toll! Jungs nehmen Dich sowohl als gute Freundin als auch als attraktives Girl wahr. Besser geht's nicht. Dir öffnen sie ihr Herz. Doch pass auf, dass Du keine Geheimnisse unbedacht ausplauderst - sonst ist das Vertrauen schnell verloren ... Wirkung auf Girls: Viele mögen Dich, weil Du total unbeschwert und frei wirkst. Du gibst anderen das Gefühl, neben Dir ganz sie selbst sein zu können. Bei Dir vergessen sie viele Sorgen und kommen schnell mit Dir ins Gespräch. Sie mögen Deine mitfühlende und hilfsbereite Art und hören Dir gern zu. Außerdem bist Du total humorvoll - eine Eigenschaft, die bei Girls immer gut ankommt! Das raten Dir Deine Sterne: Bei Girls hinterlässt Du einen guten Eindruck! Problem ist nur: Bei Dir wird deutlich, dass Du nach keinen festen Regeln lebst. Das kann verantwortungslos wirken.