Horoskop: Steinbock-Mädels erwartet eine tolle Romanze

STEINBOCK 22.12.-20.1. Der erste Eindruck: Dein Selbstvertrauen bringt dir heimliche Bewunderung ein. Viele finden deine geradlinige, aber doch zurückhaltende Art spitze! Es ist toll, wie genau du weißt, was du willst. Aber pass auf, dass du nicht manchmal egoistisch wirkst. Wirkung auf Jungs: Du bist die Coole! Und so kommst du auch bei Jungs an. Sie finden es toll, dass du dir jeden Schritt gut überlegst. Dadurch wirkst du sehr zuverlässig und gewissenhaft. Außerdem vermittelst du so den Eindruck, dass sie dir in einer Beziehung blind vertrauen könnten, weil du absolut treu bist.