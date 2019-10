Horoskop: Wassermann-Girls

WASSERMANN 21.1.-19.2. Der erste Eindruck: Wassermann-Geborene sind für andere nur schwer einzuschätzen. Doch eines ist sicher: Langweilig wirkst du nicht, denn du steckst voller Energie! Zeig dich doch in Zukunft etwas zugänglicher, dann können sich andere ein besseres Bild von dir machen. Wirkung auf Jungs: Weißt du, was Jungs total toll an dir finden? Deine "Regeln-sind-mir-egal"-Einstellung. Dadurch wirkst du unkompliziert und Jungs haben keine Hemmungen, auf dich zuzugehen. Außerdem sieht man dir an, dass du modern und trendbewusst bist – ein weiterer Pluspunkt!