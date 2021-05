Wirkung der Sternzeichen: Skorpione wirken mysteriös

SKORPION 24.10.-22.11. Der erste Eindruck: Einerseits wirkst du sehr stark und stolz. Andererseits umgibt dich auch etwas Mysteriöses. Viele sind von dieser Mischung fasziniert. Das hört sich echt spannend an! Doch achte darauf, dass du nicht ZU stark rüberkommst. Sonst haben "Schwächere" schnell das Gefühl, in deiner Nähe nicht erwünscht zu sein oder sprechen dich erst gar nicht an, obwohl sie Interesse an dir haben. Obwohl du dieses Gefühl gar keinem geben möchtest, musst du mit diesen Vorurteilen leider kämpfen. Skorpion sind tatsächlich sehr sensibel, haben einen weichen Kern und neigen dazu, gerne ein*e "Overthinker*in" zu sein. 🙈