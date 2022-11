"So soll mein Traumprinz sein!" Mädchen erzählen!

Wir haben die Userinnen gefragt: Wie soll Dein Traumprinz sein? Und hunderte Mädchen haben geschrieben. Wenn Du also endlich wissen möchtest, was sich Mädchen wirklich von einem Jungen wünschen: Hier sind die schönsten Antworten!

Träumen kann soooo schön sein! Und von dem Jungen zu träumen, der irgendwann die große Liebe sein wird - das ist einfach toll! Deshalb haben viele Mädchen eine genaue Vorstellung, welche Eigenschaften der Traumprinz besitzen sollte, den sie gern bald an ihrer Seite hätten.

Und keine Angst! Auch Du könntest ein Traumprinz sein. Denn was die Mädchen sich unbedingt von einem Jungen wünschen, steckt in ganz vielen Jungen! Also denke nicht, dass Du es keinem Mädchen Recht machen kannst. Schließlich wollen ja bis auf ein paar Dinge nicht alle das selbe.

Hier erfährst Du, was Mädchen wirklich wollen - und was auf keinen Fall!

Das Dr.-Sommer-Team bedankt sich herzlich bei allein Mädchen, die mitgemacht haben!

Mein Traumprinz sollte vor allem eines tun: mich wie eine Prinzessin behandeln! Er sollte nett sein, Humor haben und mich immer wieder zum Lachen bringen. Denn ein Lachen verzaubert Deinen Tag, egal wie schlimm der Tag war. Er sollte mich beschützen können und Macht und Selbstbewusstsein ausstrahlen. Seine Haare sollten einen wundervollen Goldton haben und seine Augen sollten in ein atemberaubendes smaragdgrün getaucht sein. Er sollte dieses gewisse Etwas an sich haben, was mich sofort anzieht. Er sollte mich mit seinen wundervollen Augen verführen können! Seine Stimme sollte melodisch und samten sein und wie ein Glockenklang klingen.

Doch das Wichtigste für mich ist: treu sein. Wenn er nur diese eine Bedingung erfüllt ist mir alles andere egal.

Mein Traumprinz sollte Humor haben, sportlich sein, witzig und in manchen Situationen ernst. Groß: ca. 1,85 Meter. Blaue Augen, braune oder blonde Haare, lässig gekleidet. Er sollte Musik und Fußball mögen. Unbedingt! Und er sollte meine Freunde mögen – unternehmungslustig sein.

Ich such noch nach meinem Traumprinzen. Er sollte Humor haben, schlau sein, für mich da sein und kontaktfreudig. Er sollte möglichst nicht zu groß sein und wenig behaart. Sonst bin ich für alles offen

Bei meinem Traumprinzen sollte der Charakter stimmen. Er muss humorvoll und vor allem treu sein. Mich wertschätzen und mich nicht verändern wollen. Er sollte mich so nehmen und lieben wie ich bin. Trotz allem sollte er mich auf meine Fehler aufmerksam machen. Außerdem sollte er mit mir an einem Strang ziehen und mich unterstützen. Immer für mich da sein ist mir auch wichtig. Ich muss ihn treffen und sofort denken, „Das ist er!“ Er muss notfalls auch um mich kämpfen können. Die Chemie muss einfach stimmen. Ein Mann mit diesen Eigenschaften, wäre wirklich mein Traummann, doch ich hatte bis jetzt leider noch nicht das Glück ihn zu finden.

Mein Traumprinz! Er sollte nicht zu dick, oder zu durchtrainiert sein! Er sollte eine kleine Speck-Schicht haben, damit ich mich auf seinen Bauch legen kann, und es bequem ist! In diesem Falle ist der Durchschnitt perfekt. Ich fände es toll, wenn seine Haarfarbe braun, hellbraun oder Dunkelblond wäre. Augenfarbe: Blau bei braunen Haaren oder braun bei blonden Haaren. Er soll mich verstehen, mich nicht bedrängen oder zu irgendetwas zwingen. Er würde mir jeden Tag sagen, wie sehr er mich liebt. Er küsst meine Tränen weg und küsst mich im Streit. Er ist ein perfekter Gentleman der alten Schule. Er würde mir seine Jacke oder seinen Pullover geben, wenn ich friere, obwohl er selbst friert. Er hätte nur Augen für mich. Er würde mich nie verletzten. Ignoriert sein Handy wenn er mit mir kuschelt, denn ich bin ihm wichtiger. Er macht mir Komplimente. Wenn ich weine, fragt er mich sofort “Wen soll ich schlagen?”. Er belügt oder bestielt mich nicht. Ich bin für ihn die Einzige. Selbst wenn ich ohne Make-up, in Jogginghose und Schlabber-Shirt vor ihm stehe sagt er mir, wie schön ich aussehe. Er fragt nochmal nach, auch wenn ich sage “Ist doch egal…”. Er lässt sich von mir durch die Haare wuscheln. Er ist Tag und Nacht für mich da. Er schreibt mir “Guten-Morgen”-sms, auch wenn ich noch nicht wach bin. Schreibt mit mitten in der Nacht eine “Ich-liebe-dich”-sms. Er verbringt eine Nacht mit mir, ohne an Sex zu denken…

Viele sagen, solche Jungen gibt es nicht. Doch ich weiß, dass es sie gibt! Meine frühere beste Freundin hatte so einen Freund und hat ihn in den Wind geschossen! Wie konnte sie so dumm sein??? Leider habe ich meinen Prinzen noch nicht getroffen. Aber der Tag wird kommen.

Ich selbst habe meinen Traumprinzen noch nicht gefunden, obwohl ich nicht so hohe Anforderungen habe. Eigentlich ist mir das Aussehen egal, mir ist es nur wichtig dass jemand gepflegt und sympathisch aussieht. Ich finde schon allein wenn ein Junge nett zu mir ist, hat er schon riesige Pluspunkte bei mir gesammelt. Das klingt vielleicht jetzt zu simpel, aber wo gibt es schon noch nette Jungs? Die Meisten sind zwar nett, wenn

man mit ihnen alleine ist, aber sobald ein Junge mit seinen Kumpels zusammen ist behandelt er das Mädchen sehr schlecht.

Meinen Traumprinzen habe ich schon gefunden. Er kam damals auf meine Schule, in meine Parallelklasse. Doch viel geredet haben wir zu der Zeit noch nicht. Mehr als ein kurzes Gespräch kam nie zu Stande. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal mit ihm zusammen bin. Denn verliebt war ich damals nicht in ihn. Ich kannte ihn ja kaum. Angefangen hat alles damit, dass ich in einem sozialen Netzwerk in meinen Status schrieb, dass ich mit einem Freund Zeitungen austragen bin. Diesen Status hat er kommentiert und es kam dazu, dass wir die ganze Zeit chatteten. Das ging einige Tage so. Irgendwann bekam ich jeden Abend eine 'Gute-Nacht-SMS' von ihm. Eines Tages gingen wir zusammen Geschenke kaufen - es war in der Weihnachtszeit - und trafen uns dann so gut wie täglich. Nach kurzer Zeit funkte es auch schon bei uns beiden und dann kam es wie es kommen musste: Wir küssten uns. Nun habe ich ihn schon seit langer Zeit an der Backe, aber loswerden will ich ihn auf keinen Fall. Er ist derjenige, der mich zum glücklichsten Menschen der Welt macht. Er ist so, wie ich mir meinen 'Traumprinzen' immer vorgestellt habe:

- hilfsbereit

- ehrlich

- treu

- kein Weichei

- sagt seine Meinung (heißt: Kein Ja-Sager)

- Wir können uns streiten und vertragen uns gleich wieder

- humorvoll

- Man kann mit ihm jeden Scheiß machen

Er ist perfekt für mich. :)

Meinen Traumprinzen hab ich schon gesehen. An der U-Bahn ist er 20 Meter von mir weg gestanden. Irgendwann ist er rumgelaufen und hat sich neben mich gestellt. Dabei hat er mir in die Augen geschaut. Aber irgendwie waren wir zu schüchtern uns anzusprechen. Normal bin ich aufgeweckt bei so etwas. . .:(

Mein Traumprinz sollte eine blonde Skaterfrisur haben, strahlend blaue Augen und sollte ca. 1.85 groß sein sowie einen durchtrainierten Körper haben. Er sollte vom Charakter sehr charmant, nett und lebensfroh sein. Er sollte auf andere Menschen sehr sympathisch wirken. Er sollte zwischen 14 - 16 Jahren alt sein. Am liebsten wäre es mir wenn er sich für Judo interessieren würde sowie für Fußball. Er sollte kochen können und wissen wie man sorgfältig mit Geld umgeht. Er sollte nicht rauchen, nicht trinken sowie keine Drogen zu sich nehmen und auch kein. Sein Wort müsste zählen. Er muss mich unter Kontrolle kriegen und mir klar machen das ich sein ein und alles bin. Ich sollte für ihn nicht nur immer an erster Stelle stehen, sondern auch seine Freunde. Denn Freunde hat man für immer und Traumfrauen vergehen etc. So sollte mein Traumprinz sein.

Mein Traumprinz sollte groß sein, blonde, wuschelige Haare und blaue Augen haben. Und ein warmes Lächeln. Er sollte offen, ehrlich und lustig sein, sich für Tiere und Umwelt interessieren und sich gut kleiden!

Mein Traumprinz sollte vielleicht blonde oder braune Locken haben. Seine Augen sollten zum Hineinträumen sein. Vielleicht ihn den Farben blau oder grün. Er sollte auf alle Fälle größer sein, als ich. Ich bin 1,64 Meter. Er sollte mir jeden Wunsch von den Augen ablesen können und mich auf Händen tragen. Aber er sollte keine Klette sein und mich auf Schritt und Tritt verfolgen. Er sollte mich auch nicht leugnen, zum Beispiel vor seinen Freunden. Und er sollte immer ehrlich zu mir sein. Vielleicht sollte er auch ein paar Hobbys wie ich haben. Aber das finde ich nicht schlimm, wenn es nicht so ist.

Mein Traumprinz sollte mir Freiheiten lassen, mich akzeptieren so wie ich bin und nicht versuchen mich ändern zu wollen.

Mein Traumprinz sollte dunkelblonde oder braune Haare, ca. bis zu den Ohren haben und größer als 1,75 Meter. Er sollte ein unbeschreiblich tolles Lächeln haben, welches seine Sympathie unterstreicht. Mein Traumprinz sollte mich zum lachen bringen und spontan sein. Wenn er weiß, was er

will und zielstrebig ist, wäre das noch perfekter ;) Aber das Wichtigste ist mir, dass er ehrlich ist und sich nicht verbiegt, nur um jemanden zu gefallen.

Mein Traumprinz sollte eine spezielle Mischung aus nett, treu, witzig und charmant sein. Er sollte charakterlich etwas von allem sein. Äußerlich finde ich den dunklen Typ sehr attraktiv. Das heißt: dunkle Haare, braune Augen und groß!

Mein Traumprinz ist mein Tanzpartner aus der Tanzschule. Es ist für mich ein Traum, wenn er mich im Arm hält und übers Parkett "wirbelt". Er wäre mein Traumprinz. Er sieht sehr gut aus, kommt immer im Jacket und weißem Hemd. Ich freu mich auf unseren Abschlussball. Ich werde ein langes Traumkleid tragen. Vielleicht merkt er ja was und der Funken sprüht über. Denn er hat mich "verzaubert", mein Traumprinz.

Traumprinz: nett, sympathisch, lustig, humorvoll, nicht extrem dumm…also wenigstens etwas schlau...und am besten hübsch. Aber das muss er nicht unbedingt sein. Er soll aus dem Herzen heraus hübsch sein!

Mein Traumprinz sollte dunkelhaarig sein. Grüne oder Rehbraune Augen dazu wären der Hammer! Sein Charakter sollte stimmen, kein Macho! Ich steh total auf Romantiker. Mich kann man also leicht überraschen, mit Kerzen, Herzluftballons oder so etwas. Er sollte aber nicht arrogant sein.

Mein Traumprinz : JUSTIN BIEBER!

Gefunden hab ich ihn leider in der Realität noch nicht!

Mein Traumprinz sollte gut aussehen, groß sein, schwarze Haare und braune Augen haben. Er soll treu sein, mich auf Händen tragen und mir jeden Wunsch von den Augen ablesen.

Ach ja, die Frage nach dem Traumprinzen. Eine wunderschöne Frage, bei der man sich ausleben kann und träumen kann so viel man will. Doch wenn es dann ernst wird, und man sich wirklich mit der Frage beschäftigt, wird‘s schwer. Denn man fragt sich: Gibt es überhaupt einen Traumprinzen. Natürlich in den Träumen- aber in Wirklichkeit? Naja, träumen darf oder muss man ja auch!

Ich suche schon lange nach meinem Traumprinzen, schaue mich ständig in der Schule um, doch jedes Mal wenn ich einen süßen Jungen sehe, stellt sich heraus, dass er entweder ein eingebildeter Angeber ist oder seine Freundin nach Strich und Faden betrügt. Doch gestern sah ich ihn! Äußerlich ein Traumprinz. Es war in der Französischstunde. Unsere Lehrerin, die ursprünglich aus Frankreich kommt, brachte ihre Neffen mit. Einen 12-Jährigen und einen 16-Jährigen. Der eine von ihnen ist umwerfend. Auf jeden Fall äußerlich. Ein Traumjunge! Sein Lächeln-wunderschön. Sobald er lächelt, kommen seine Grübchen zum Vorschein und dieser Anblick ist wunderschön. Außerdem hatte er seine Ärmel von dem Sweatshirt, das er trug hochgekrempelt. Und schon das allein reicht, um mich zum Schmelzen zu bringen. Und sein französischer Akzent- total süß! Sofort stellte ich mir vor, wie wohl sein Charakter sein müsste. Bei so einem Aussehen, muss der Junge einen tollen Charakter haben. Und dann würde er ein Traumprinz sein! Höflich, erzogen, ehrlich, nett, lustig, muß Manieren kennen, seiner Freundin Komplimente machen. Ach ja, das wär‘s. So einen Jungen als Freund zu haben- ein Traum. Ich glaube, das war‘s. Das ist meine Vorstellung von einem Traumprinzen, den ich äußerlich schon gefunden habe.

Mein Traumprinz ist charmant, hilfsbereit, total süß, immer für mich da und gut aussehend. Ich habe ihn in der Stadt gesehen und er hat mich angesprochen. Seit diesen Moment hatten wir uns ineinander verliebt.

Mein Traumprinz soll jemand ganz besonderes sein. Leider habe ich ihn noch nicht gefunden. Er sollte charmant sein und mich immer überraschen können. Und das nicht nur mit Geschenken. Außerdem soll er immer für mich da sein. Und ich möchte, dass ich mich bei ihm geborgen und beschützt fühle. Er soll vertrauensvoll sein und mir erzählen wenn er Fehler gemacht hat. Das von den charakterlichen Eigenschaften. Natürlich wünsche ich mir auch das er gut aussieht. Er soll kurze braune Haare haben und leuchtend blaue Augen. Da kann ich nicht widerstehen (: Und er sollte auch gut gekleidet sein.

Mein Traumprinz sollte charmant, treu, klug, hilfsbereit, nett, tierlieb und bodenständig sein. Vom äußeren her sollte er nicht zu lange Haare haben und körperlich ziemlich fit sein. Aber nicht so ein Muskelprotz!

Ich hab keine bestimmen Ansprüche an einen Traumjungen was das Äußerliche angeht. Aber er sollte verständnisvoll sein, ein guter Zuhörer, liebevoll, charmant und einer, der nicht bei jeder Kleinigkeit vor Eifersucht platzt, sondern einem Vertrauen schenkt. Und er selbst sollte vertrauensvoll sein. Einer der mich zum Lachen bringt und mit dem man Spaß haben kann (mit ihm weinen ist auch ok, haha). Einer, dem man alles erzählen kann. Ob ich meinen Traumprinzen schon gefunden habe? Das werde ich hoffentlich noch. Aber es gibt da schon einen, der mir zurzeit nah am Herzen liegt. Er brachte mein Herz mit seiner musikalischen Ader zum schmelzen als er mir auf seiner Gitarre vorspielte. Mit seinem hammer Lächeln strahlt er mit der Sonne um die Wette! Ich weiß, es hört sich alles ziemlich kitschig an. Aber es ist nun mal so. Ich möchte ihn noch näher kennenlernen und das werde ich hoffentlich auch weiterhin. So. Das war’s bis jetzt. Ein Ende ist noch nicht in Sicht und hoffentlich wird es am Ende was Schönes. Morgen ist der letzte Schultag und dann fangen die Sommerferien an. Am Wochenende werde ich ihn wiedersehen. Mal schauen wie’s wird :)

Mein Traumprinz muss nicht der schönste Boy sein. Aber er sollte mir gefallen. Das Gesamtpaket soll zu mir passen. Und romantisch soll er sein.

Mein Traumprinz sollte also auf jeden Fall eine gute Figur im Sattel machen. Ich wünsche mir, dass er sportlich und auch lustig ist und sich sein Alter nicht viel von meinem unterscheidet. Aber die allerwichtigste Eigenschaft wird immer die Treue bleiben! Er soll mein Traumprinz sein und nur mir gehören. Und ich will nur ihm gehören - ganz alleine.

Vielleicht haben wir dann einen eigenen Reiterhof und Kinder, denen wir die Kunst des Reitens beibringen können ...

Ich habe meinen Traumprinzen schon gefunden. Er ist in meiner Parallelklasse. Er ist in der 8B und ich in der 8C. Wir haben immer zusammen Englischunterricht. Er ist der tollste Typ auf der Welt. Er ist witzig, er hört mir zu, wir lachen viel, wir lieben die gleichen Dinge. Und er liebt mich so sehr, dass er mir gesagt hat das er bis an sein Lebensende mit mir zusammen sein möchte!!!!! ICH LIEBE MEINEN TRAUMPRINZEN AUCH - ÜBER ALLES!