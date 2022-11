So lernst Du andere Boys und Girls kennen!

Du hättest gern mehr Freunde oder wünscht Dir, Mal neue Jungen und Mädchen kennen zu lernen? Kein Thema. Wir verraten Dir, wie und wo das am besten geht. . .

Zu Hause auf Deinem Sofa lernst Du sie normalerweise nicht kennen - neue Freunde. Da musst Du schon ein bisschen aktiv werden. Wir erklären Dir, welche Orte und Ereignisse besonders dafür geeignet sind, andere Jungen und Mädchen zu treffen und kennen zu lernen. Hier geht's los:

Die Tanzschule!

Ein Klassiker, aber immer noch aktuell ist der Tanzkurs. Du kannst dort allein hingehen oder Dich gemeinsam mit einem Kumpel oder einer Freundin in der Tanzschule anmelden.

Das Gute daran ist: Du musst keinen Jungen/ kein Mädchen extra ansprechen. Du kommst wie von selber ins Gespräch, wenn Du mit jemandem tanzt. Und die Kurse sind meist so organisiert, dass jeder Mal mit jedem tanzt. Auf jeden Fall wird gewechselt. Es kommt weniger darauf an, wie gut Du tanzen kannst. Gerade bei den Beginner-Gruppen ist der Spaß wichtiger als das Können! Aber wer weiß, vielleicht wirst Du ja sogar ein/super Tänzer/in.

Geh mit einem Hund spazieren!

Es gibt so viele Jungen und Mädchen, die am Nachmittag mit dem Hund gassi gehen (müssen)! Und oft kommen sie ins Gespräch mit anderen, wenn die Hunde miteinander spielen. So haben sich schon viele kennen gelernt, aus denen später ein Paar geworden ist.

Wenn Du keinen eigenen Hund hast, dann frage einen Nachbarn mit Hund, ob Du ihren Vierbeiner Mal ausleihen darfst. Oder Du fragst im Tierheim. Die freuen sich oftmals, wenn Freiwillige kommen, um die herrenlosen Tiere auszuführen.

Der Verein!

Egal ab Fußball, Schwimmen oder Schach! Im Sportverein gibt es jede Menge Möglichkeiten, mit anderen ein Hobby zu teilen. Oft bestehen die Gruppen oder Mannschaften aus fast Gleichaltrigen Jungen und Mädchen. Und je nach Sportart finden sie mit Jungen und Mädchen gemischt oder getrennt statt.

Ein Vorteil ist, dass die meisten Mitgliedsbeiträge im Sportverein für Schüler nicht sehr teuer sind. Dafür kannst Du oft sogar mehrere Sportarten ausprobieren und in verschiedenen Gruppen mitmachen. Und Sportfeste von Vereinen sind auch regelmäßig geplant. Das sind tausend Möglichkeiten, andere kennen zu lernen.

Jugendgruppen

Neben den Sportvereinen gibt es noch viele andere Jugendgruppen. Oft ist die Mitgliedschaft kostenlos. Das Tolle: Oft setzen sich die unten genannten Jugendgruppen für einen guten Zweck ein und helfen anderen Menschen! Eine gute Sache!

Jugendgruppen gibt es zum Beispiel bei/m:

» Deutschen Roten Kreuz (DRK)

» den Pfadfindern

» der Feuerwehr

» Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)

» den Johannitern

» der Kirche

» Jugendtreff

» dem Technischen Hilfswerk (THW)

und vielen mehr! Schau auf die Homepage dieser Vereine/Organisationen und finde raus, wo und wann sich in Deiner Stadt die Gruppen treffen. Dann kannst Du testen, ob das was für Dich ist! Für Jugendliche sind die Gruppen meist gemischt - also Jungen machen etwas gemeinsam mit Mädchen.

Musik verbindet!

Du spielst ein Instrument?! Klasse. Zusammen mit anderen bringt es noch mehr Spaß.

» Erkundige Dich, ob Deine Musikschule auch Unterricht in der Gruppe anbietet, oder extra Workshops zu bestimmten Musikrichtungen.

» Oder frag Deine/n Musiklehrer/in, ob sie eine Band, Big-Band oder ein Orchester wissen, die noch Nachwuchs suchen. Oft haben Schulen mit engagierten Musiklehrern Orchester, die sich über jeden "Mitspieler" freuen. Du musst dafür kein Profi sein. Oft reichen gute Grundkenntnisse, um mitmachen zu können. Der Leiter der Gruppe wird Dir Noten geben, die auf Dein Können abgestimmt sind.

»Und wenn Du in einer Musikgruppe mitspielst, lernst Du auf jeden Fall Jungen und Mädchen kennen, die etwas mit Dir gemeinsam haben und dich gern und regelmäßig treffen. Darüber kommst Du ganz leicht ins Gespräch. . .

Trau Dich!

Vielleicht hast Du auch eine ganz andere Idee, worauf Du plötzlich Lust hast. Prima. Wie haben ja auch nur einige erfolgversprechende Beispiele gegeben. Mach, worauf Du Lust hast. Wichtig ist, dass Du Spaß hast und raus kommst! Denn da warten die anderen Jungen und Mädchen auf Dich!

» Zugegeben: Es ist aufregend, etwas Neues auszuprobieren. Vor allem, wenn Du in eine neue Gruppe kommst. Aber jeder weiß, wie es Dir geht. Und in jeder Gruppe gibt es total nette Jungen und Mädchen, die Dir dabei helfen können, einen guten Einstieg hinzukriegen.

» Wenn es Dir leichter fällt, mach die Probestunde mit einem Freund oder einer Freundin.

» Du weißt nicht, wie Du auf die anderen zugehen sollst? Dann schau in die Runde, wen Du besonders nett findest. Diese Person fragst Du dann zum Beispiel:"könntest du mir erklären, wie das hier alles geht?" Oder:"Warst du auch so aufgeregt, als du das erste Mal mitgemacht hast?" Darauf wird jeder freundlich reagieren! Und der Anfang ist gemacht.

» Wenn Du feststellst, dass der erste Versuch kein Volltreffer war, gib nicht gleich auf. Um in eine neue Gruppe reinzukommen, müssen Dich alle erst Mal kennen lernen. Ein paar Versuche sind schon sinnvoll, um sich einen richtigen Eindruck zu machen. Und wenn Du doch etwas anderes ausprobieren möchtest, dann mach das. Es ist normal, dass man nicht vorher wissen kann, ob einem die Sache Spaß macht.

Wir wünschen Dir viel Spaß mit vielen netten Jungen und Mädchen, die Du kennen lernen wirst.