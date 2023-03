Heimlich verliebt? So kommst du Deinem Schwarm näher!

Nachdem du deinen Crush besser kennengelernt hast, fallen dir bestimmt eine Menge toller Sachen ein, die du an ihm*ihr schätzt. Super wäre es, wenn du diese Liste nicht nur mental in deinem Herzen abspeicherst, sondern auch ab und an einen Punkt erwähnst.

Ist es, dass er*sie sich in jedem Unterricht neben dich setzt?

Dass er*sie so gut in Fremdsprachen ist?

In einer bestimmten Sportart?

So toll zeichnet, malt, singt, ein Instrument spielt?

Was macht die Person so besonders in deinen Augen? Es kann sehr viel bedeuten, genau solche Dinge von einem anderen Menschen zu hören. Sei ehrlich in deinem Kompliment und versuche, Äußerlichkeiten dabei außer Acht zu lassen. Schön sind alle Menschen irgendwo, das macht sie nicht besonders, oder?