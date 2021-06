Fische, Krebse oder andere Skorpione sind die Sternzeichen, von denen du dich am meisten angezogen fühlst. Skorpione (21. Oktober bis 22. November) sind nämlich sehr nachdenklich und sensibel. Sie brauchen jemanden, der ihnen das Gefühl von Sicherheit gibt. Jemanden, mit dem sie über alles reden können und dem sie blind vertrauen können. Über Gefühle reden und Emotionen zeigen ist genau das, was dir in einer (Liebes-)beziehung wichtig ist.