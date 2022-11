Sind Gleitmittel nur für Girls?

Sebastian, 14: Ich würde gerne wissen, ob es besser ist, bei der Selbstbefriedigung Gleitgel oder eine Massagelotion zu verwenden. Und sind diese Gele eher für Mädchen Frauen hergestellt, oder gibt es auch extra Produkte für Jungen? Bisher habe ich nämlich immer Spucke benutzt. Doch das nervt. Was gibt es denn für unbedenkliche Alternativen? Es muss sich nicht mit Latex vertragen, ich benutze es nur für SB.

Dr.-Sommer-Team: Nein. Du kannst jedes Gleitmittel für SB verwenden.

Lieber Sebastian,

ob Du bei der Selbstbefriedigung ein Gleitmittel benutzt oder nicht, ist eine Frage der persönlichen Vorliebe. Einige mögen es lieber, andere können darauf gut verzichten. Gleitmittel sind extra dafür hergestellt, dass sie die Schleimhäute an Penis oder Scheide befeuchten, damit es beim Sex besser flutscht. Das besondere an ihnen ist, dass sie die empfindlichen Schleimhäute der Geschlechtsorgane so wenig wie möglich reizen. Daher haben sie auch meistens keine Duft- oder Farbstoffe, auf die Schleimhäute mit Rötungen reagieren könnten. Geeignet sind Gleitmittel für Jungen und Mädchen, auch wenn auf der Verpackung einiger Produkte vielleicht betont wird, dass sie besondere Vorteile für Mädchen haben. Auch diese kannst Du verwenden. Der Vorteil ist, dass sie fast rückstandslos trocknen und nicht als gleitender Film haften bleiben, wie das bei fetthaltigen Lotionen der Fall ist. Wenn Du aber mit einer Massagelotion gute Erfahrungen gemacht hast, kannst Du sie auch weiter benutzen. Wichtig ist, dass Du sie gut verträgst, also keine Hautreizungen bekommst.

Dein Dr.-Sommer-Team

