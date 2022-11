Sie will meine Scheide sehen!

Annabel, 14: Meine Freundin hat mich gefragt, ob ich ihr mal meine Scheide zeige. Angeblich will sie sich nur mal vergleichen. Aber das ist doch nicht normal. Oder ist sie lesbisch? Kann das sein, dass sie ihn mich verliebt ist?

Dr.-Sommer-Team: Mach es nicht, wenn Du es nicht willst.

Liebe Annabel,

vermutlich ist es kein sexuelles Interesse Deiner Freundin, wenn sie sich gern mit Dir vergleichen möchte. Denn es geht vielen Mädchen so, dass sie wegen des Aussehens ihrer Vulva (Schamlippen, Klitoris und Scheideneingang) unsicher sind, ob sie "normal" sind. Jungen haben es da etwas leichter, mal einen Blick auf die anderen Jungen und ihren Penis zu werfen.

Damit auch Mädchen einen Eindruck von der Vielfalt bekommen, wie unterschiedlich Vulven aussehen können, ohne die Freundinnen fragen zu müssen, haben wir bei BRAVO.de die Vulven-Galerie erstellt. Doch die Vielfalt in der Natur ist noch viel größer.

Es ist ganz natürlich, wenn Du Deiner Freundin nicht zeigen möchtest, wie Dein Intimbereich aussieht. Falls Mädchen sich dort vergleichen, weil sie sich unter Freundinnen vertrauen und deshalb kein Problem damit haben, ist das allerdings auch nicht unnormal. Da ist einfach jeder Mensch anders.

Sollte Deine Freundin wirklich Interesse an Dir haben, weil sie in Dich verliebt ist, würde sie Dir das doch vermutlich anders zeigen. Oder? Also sag ihr einfach, dass Du es nicht willst und sieh es als Zeichens ihres Vertrauens in Dich und dann "Schwamm drüber".

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Alles zum Thema "Scheide" findest Du hier.

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.