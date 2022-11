Sexunfall Penisbruch!

Wir erklären, in welchem Fall es zu dem sogenannten Bruch im besten Stück kommen kann und was dann zu tun ist.

Eine Horrorvorstellung für jeden Jungen: der Penisbruch. Allein das Wort klingt fies. Zum Glück passiert so ein Sexunfall nur sehr, sehr selten. Wir erklären Dir, was genau es damit auf sich hat.

Bricht da wirklich etwas im Penis?

Nein. Denn der Penis hat keinen Knochen, der brechen könnte, sondern Schwellkörper. Wenn ein Junge erregt ist, fließt Blut in diese Schwellkörper. Dadurch richtet sich das Glied auf und wird steif. Normalerweise kann ein erigierter Penis einiges an Bewegung aushalten. Doch wenn er zu stark überdehnt oder mit Schwung stark geknickt wird, kann in seltenen Fällen ein Schwellkörper einreißen. Auch wenn es missverständlich ist, weil dabei ja nicht wirklich etwas "bricht", spricht man in so einem Fall von einem Penisbruch.