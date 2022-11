Sexstellungen! Wie wichtig ist das Wechseln?

Die erste Stellung ergibt sich meist aus der Position, in der beide gerade Lust auf Sex bekommen. Liegt er küssend auf ihr, kann das ein guter Einstieg für die Missionarsstellung sein. Schmiegt er sich gerade von hinten an, geht auch die Löffelchenstellung und so weiter. Entspannt ist also, wenn man damit beginnt, was sich ergibt.

Gleich zu sagen: "Knie dich mal hin…" und so zu starten, ist meistens etwas technisch und daher oft unlocker. Die Folge: Bis es richtig Spaß macht, dauert es unnötig lang oder es tut sogar weh, weil der Körper noch nicht so weit ist. Das gilt vor allem für Mädchen.