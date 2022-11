Sex mit meinem Kumpel?

Britta, 14: Einer meiner Kumpel und ich schreiben jeden Tag über sehr private Dinge. Wir wissen alles von uns. Wenn wir uns sehr intime Sachen schreiben, bekommt er einen Steifen und ich werde feucht. Manchmal überlege ich, wie es wäre, mit ihm zu schlafen. Oder wie es wäre, wenn wir uns gegenseitig befriedigen würden. Ich würde das total gern mal ausprobieren. Wir hätten beide kein Problem damit, miteinander zu schlafen. Aber wie soll ich ihn fragen? Oder soll ich es lieber doch nicht tun?

Dr.-Sommer-Team: Das entscheidet Ihr allein!

Liebe Britta,

die meisten Jungen und Mädchen wünschen sich Sex mit jemandem, den sie lieben. Vor allem beim ersten Mal. Aber auch sehr gute Freunde fühlen sich miteinander manchmal so vertraut, dass sie dieses Erlebnis miteinander teilen wollen. Es liegt ganz bei Euch, ob Ihr denkt, dass der jeweils andere der oder die Richtige dafür ist.

Der Vorteil wäre, dass Ihr schon Übung darin habt, intime Dinge zu besprechen. Und vielleicht ist es ja bei Euch auch so, dass sich in den letzten Wochen Eure Freundschaft verändert hat und Ihr Euch immer weiter Richtung Paar bewegt. Das passiert oft, wenn Freunde sich näher kommen. Schwierig wird es allerdings dann, wenn einer plötzlich mehr Gefühle für den anderen hat, als der andere. Oder wenn das Verlangen nach "mehr" bei Euch beiden unterschiedlich ist. Es gibt sicher noch viel mehr Argumente dafür oder dagegen. Ein "falsch" oder "richtig" gibt es bei so was aber nun mal nicht.

Probier es aus, wie es ist, Deinem Freund bei einem Gespräch über gemeinsamen Sex in die Augen zu schauen. Das ist nämlich nochmal was anderes, als aus sicherer Entfernung darüber zu schreiben. Wenn Ihr es dann immer noch beide wollt, könnt Ihr es tun.

Aber manchmal ist auch die Fantasie aufregender, als die Umsetzung in die Tat. Achte genau darauf, wie es bei Euch ist. Merkt Ihr beim Küssen oder Kuscheln, dass es doch nicht passt, könnt ihr immer noch aufhören.

Dein Dr.-Sommer-Team

