Sex in der Badewanne: Ist das sicher mit Kondom?

Diese Methoden sind in jeder Situation sicher, wenn Du sie korrekt anwendest. Also auch beim Sex in der Badewanne oder unter der Dusche. Am besten, Ihr informiert Euch gemeinsam, welches hormonelle Verhütungsmittel für Euch das beste wäre. Du kannst Dich auch noch Mal bei Deiner Frauenärztin/Deinem Frauenarzt schlau machen. Wenn Ihr weiterhin bei Kondomen bleiben möchtet, ist das auch sicher, wenn das Kondom gut sitzt. Nur eben nicht beim Sex in der Badewanne. Aber es gibt ja auch noch viele andere spannende Orte!

Dein Dr.-Sommer-Team

