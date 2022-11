Sex im Stehen: Starke Stellung für starke Pärchen!

Die Besonderheiten

Anstrengung: Diese Stellung verlangt von beiden Partnern schon etwas Geschicklichkeit und Kraft. Der Junge muss dabei seine Sexpartnerin nicht nur halten können. Er muss auch den Schwung der Bewegungen ausbalancieren. Deshalb ist diese Stellung auch nur als lustvolles Zwischenspiel geeignet, weil spätestens nach zwei Minuten bei den meisten die Kräfte nachlassen.

Bewegungsfreiheit: Sitzt sie auf seiner Hüfte, hat das Paar wenig Bewegungsfreiheit. Sie kann ihre Erregung beeinflussen, indem sie ihren Oberkörper an die Brust des Jungen drückt oder ihn mehr nach hinten neigt. Dadurch verändert sich der Winkel, in dem der Penis in die Scheide gleitet. Jedes Mädchen muss ausprobieren, bei welchem Winkel sie am meisten Lust empfindet.

Einführen: Der Junge kann seinen Penis nur einführen, wenn sie auf seiner Hüfte sitzt oder wenn sie steht und ein Bein z.B. auf einen Stuhl stellt. Den Penis einführen können beide, müssen sich dabei aber auf ihr Fingerspitzengefühl verlassen. Deshalb ist es gut, wenn die Scheide vor dem Einführen bereits sehr feucht ist. Dann geht's leichter.

Rausrutschen: Bewegen sich beide beim Sex, kann der Penis leicht rausflutschen. Einfacher geht's, wenn das Paar ein eingespieltes Team ist und seine Bewegungen aufeinander abstimmt. Unerfahrene tun sich leichter, wenn zunächst einer von beiden die Führung bei den Bewegungen übernimmt.

Weiter zu: Die Variationen