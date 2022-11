Sex im Stehen: Starke Stellung für starke Pärchen!

Die Variationen

Hebe-Hüft-Stellung: Der Junge steht, hebt das Mädchen hoch und setzt sie sich auf die Hüfte. Sie schlingt ihre Beine um seine Hüfte und hält sich außerdem mit den Unterschenkeln an seinen Oberschenkeln fest. Ihre Arme schlingt sie um seinen Hals. Der Junge hebt und senkt das Mädchen auf seinem Penis auf und ab. Mit den Händen umfasst er ihren Po und zieht sie an sich. Diese Stellung ist ziemlich kraftraubend und deshalb nur als kurzes Zwischenspiel geeignet.

Variation: Beide stehen! Statt auf der Hüfte des Jungen zu sitzen, kann das Mädchen auch stehen und ein Bein zum Beispiel auf einen Stuhl stellen. Der Junge plaziert sich zwischen ihren gespreizten Schenkeln. Schwierig wird's, wenn sie ein Stück kleiner ist als er. Dann kann er seinen Penis nicht einführen oder er rutscht leicht wieder raus. Um sich trotzdem in dieser Stellung lieben zu können, muss das Mädchen den Größenunterschied ausgleichen. Zum Beispiel, indem sie auf einem niedrigen Hocker steht oder sich eine Treppenstufe höher stellt.

Variation: Er steht, sie sitzt! Entspannter wird die Position, wenn er steht und sie mit gespreizten Beinen z.B. auf einer Tischkante sitzt und zusätzlich ein Bein hochstellt. Dann muss er beim Sex nicht ihr ganzes Körpergewicht halten.

Variation: Er steht, sie liegt! Dazu braucht es eine Unterlage von entsprechender Höhe, wie zum Beispiel ein Tisch. Sie legt sich mit dem Rücken auf den Tisch, mit dem Po direkt an die Tischkante und zieht dabei beide Beine an. Er steht zwischen ihren gespreizten Beinen an der Tischkante und kann so sehr einfach in sie eindringen. Sie schlingt ihre Beine entweder um die Hüften des Jungen, hängt sie über seine Arme mit denen er sich auf dem Tisch abstützt oder hängt sie über seine Schultern.

