Schwul sein: Wenn Jungs Jungs lieben!

Schwul: Wie find ich einen Freund?

Jungs, die feststellen, dass sie sich sexuell ausschließlich vom eigenen Geschlecht angezogen fühlen, sind oft verunsichert. Denn die Chance, einen Gleichgesinnten kennen zu lernen ist erst mal wesentlich geringer als wenn man sich mit einem Mädchen verabredet. Ob sich ein Junge mehr für das eigene oder das andere Geschlecht interessiert, kann man ihm ja nicht an der Nasenspitze ansehen.

Und wenn du versuchst, das Risiko einer Blamage zu umgehen und ewig nach sicheren Anzeichen im Verhalten deines Traumboys suchst, die darauf schließen lassen, dass er auch auf Männer steht, bist du am Ende wieder unschlüssig und weißt nicht, ob du den Anzeichen auch wirklich trauen kannst.

Erst nach einer Weile und mit zunehmender Erfahrung entwickelst du Antennen dafür und es fällt dir leichter zu erkennen, ob ein Junge schwul ist.

Wo lern ich andere Schwule kennen? Wenn du flirten oder einfach Sex haben willst, dann kannst du einen ersten Schritt in die "Szene" wagen: Es gibt in jeder größeren Stadt Cafés, Kneipen und Discos, in denen sich überwiegend Schwule treffen.

Kontakt zu anderen schwulen Jungs findest du auch bei den Beratungsstellen für homosexuelle Jugendliche. Diese kostenlosen Beratungsstellen bieten dir Unterstützung, wenn du Probleme mit deinem Schwulsein oder deinem Coming Out hast. Adressen findest du im Telefonbuch, in deiner Stadtzeitung und im Internet. Zum Beispiel hier:

» IN & OUT: LesBiSchwule Jugendberatung im Netz!

» Schwule und Lesbische Jugendgruppen

Frag die Jungs dort nach ihren Erfahrungen. So kannst du mit der Zeit dein Selbstbewusstsein als schwuler Mann entwickeln. Hier ist klar, dass alle ähnlich fühlen wie du und dich niemand auslacht oder verurteilt, weil du auf Männer stehst. Im Gegenteil! Gut möglich, dass du in der Szene einen Freund findest, mit dem du deinen Weg gemeinsam weitergehen kannst und willst.

