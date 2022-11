Schwul sein: Wenn Jungs Jungs lieben!

Schwul, aber ja!

Es gehört zum Erwachsenwerden dazu, dass du herausfindest, welche sexuellen Vorlieben du hast. Wenn du merkst, dass du dich von Jungen stärker angezogen fühlst als von Mädchen, dann gib diesen Gefühlen nach und steh auch dazu.

Es ist dein Recht, dich zu entscheiden, wem du deine Liebe schenken und auf welche Weise du deine Gefühle ausleben möchtest. Denk daran: Deine wichtigste Verpflichtung im Leben ist, dir selbst treu zu bleiben.

Wenn du merkst, dass du mit Mädchen zwar gut quatschen kannst, dich der Gedanke an deinen Kumpel aus der Clique aber viel mehr anheizt, dann fang an, dir Gedanken zu machen, wie du deine Gefühle an den Mann bringen kannst.

Manche Jungs wissen ziemlich schnell, dass sie schwul sind! Für die meisten ist es jedoch ein langer Prozess, bis sie erkennen, dass sie sich viel mehr zu Männern als zu Frauen hingezogen fühlen. So kommt es vor, dass ein Mann heiratet, Vater wird und sich dann plötzlich in einen anderen Mann verliebt.

Du bist dir über deine Gefühle noch im Unklaren? Dann hilft es manchmal, wenn du zu schwulen Jungs Kontakt aufnimmst, die sich zu ihrer Homosexualität bekennen, also ihr Coming Out bereits hinter sich haben.

Wie du zu schwulen Boys Kontakt kriegst, erfährst du hier:

Du planst dein Coming Out und brauchst dazu noch Tipps?

