Schwul oder nicht?

Du fühlst Dich zu Jungen hingezogen, hast Dich vielleicht sogar in einen Jungen verliebt? Oder waren es bisher nur Phantasien, die die Frage in Dir geweckt haben: Bin ich vielleicht schwul? Wir erklären Dir, wie Du die Antwort darauf herausfinden kannst.

Wenn Jungen Jungen lieben - und keine Mädchen - sind sie homosexuell. Die meisten sagen dazu: schwul. Aber nicht immer ist das Gefühl schwul zu sein von Anfang an ganz klar und eindeutig. Oft ist es eine Ahnung. Manchmal eine Angst. Deshalb behalten viele diese Gedanken erst Mal für sich. Sie sind oft verwirrt und unsicher. Haben Angst vor den Reaktionen anderer.

Manche Jungen fragen sich, ob es vielleicht nur eine Phase ist, in der sie Jungen einfach interessant finden. Das kann auch sein. Denn in der Pubertät kann die Vorliebe zu dem einen oder anderen Geschlecht mal wechseln. Bis ganz eindeutig ist, für wen das Herz schlägt - für Jungen, Mädchen oder beide - vergehen manchmal Jahre. Und sich zu diesen Empfindungen zu bekennen, ist für viele Schwule ein großer und manchmal schwerer Schritt. Dabei hilft der Austausch mit anderen Homosexuellen, die schon Erfahrung damit haben.

Wir erklären Dir, woran Du erkennst ob Du schwul bist und wo Du andere Schwule kennen lernen kannst. . .

Wie merke ich, dass ich schwul bin?

Wie gesagt: Das ist nicht immer sofort ganz klar und eindeutig. Aber kurz gefasst kann man sagen:

Du bist schwul, wenn Du sexuelle Gefühle für Jungen (Männer) hast oder Dich nur in Jungen verlieben kannst. Vielleicht findest Du auch einige Mädchen interessant. Aber auf eine andere, nicht erotische Weise. Deine Gefühle für Jungen sind einfach stärker.

Zusatz Info: Wenn Du gleichzeitig sexuelle Gefühle für Jungen und Mädchen hast, bist Du bisexuell. Mädchen, die Mädchen lieben sind lesbisch. Mädchen die Jungen und Mädchen lieben sind auch bisexuell. Mach Dir keinen Druck, wenn Du Dich noch nicht klar zuordnen kannst. Denn die Empfindungen kann sich im Laufe des Lebens verändern.

Bin ich schwul wenn ich von Jungen träume?

Das muss nicht sein. Denn es erfüllt sich nie alles, was wir träumen. Warum sollte das bei diesen Träumen anders sein? Trotzdem könnte es ein Hinweis darauf sein, dass Du schwule Anteile in Dir hast. Das ist normal. Denn viele Menschen sind nicht ganz eindeutig heterosexuell. Vielleicht war es einfach nur ein Traum. Doch wenn dieser Traum immer wieder kehrt, könnte er auf eine unerfüllte oder unterdrückt Sehnsucht nach Jungen hindeuten.

Du denkst auch bei der Selbstbefriedigung öfter an Jungen? Dann schau mal in Dein Spiegelbild und sei ganz ehrlich mit Dir. Lass den Gedanken an Dich heran, dass Du Dich (auch) zu Jungen hingezogen fühlst. Wie geht es Dir damit? Wie wichtig ist der Wunsch für Dich, das wirklich erleben zu wollen? Schritt für Schritt kommst Du Deinen Gefühlen näher. Du musst Dich noch nicht festlegen. Doch wenn Du Dich für diesen Gedanken öffnest, wirst Du schneller Klarheit kriegen.

Und wenn es doch "nur" eine Phase ist, dann probier Dich aus. Auch das gehört zur Pubertät. Festlegen kannst Du Dich immer noch später.

Kann ich meine Homosexualität wegkriegen?

Nein! Und wer es geschafft hat, zu seiner Homosexualität zu stehen, sich so zu mögen und gut zu fühlen, der wird das auch nicht wollen. Denn Schwulsein ist keine Krankheit. Und Du kannst auch nicht beschließen nicht schwul zu sein. Warum nicht? Weil das nicht Dein Kopf entscheidet. Deine sexuelle Orientierung ist stärker als Dein Wille. Und sie ist in Dir, noch bevor Du sie das erste Mal bewusst spürst. Wer versucht sein Schwulsein zu unterdrücken, wird früher oder später darunter leiden. Denn es bleibt ein unerfülltes, wichtiges, menschliches Bedürfnis!

Wie lerne ich andere Schwule kennen?

Du merkst es nicht jedem Jungen an, ob er schwul ist oder nicht. Aber mit der Zeit wirst Du sicher ein Gespür dafür bekommen, wer so tickt, wie Du. Und natürlich auch, mit wem ein Flirt Erfolg haben könnte.

Es kann aber auch sehr entspannt sein, wenn Du in schwule Jugendgruppen oder -Treffs gehst. Gerade wenn Du noch unsicher bist, kann der Kontakt zu anderen Schwulen sehr hilfreich und entlastend sein.

Kontakt zu anderen schwulen und lesbischen Jugendlichen bekommst Du zum Beispiel hier

» Noch mehr Dr.-Sommer Infos zum Thema gibt's hier