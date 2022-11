Schwanger von Petting?

Ariane, 15: Ich habe seit ein paar Monaten einen Freund. Wir haben auch schon Petting gemacht. Jetzt ist meine Regel ausgeblieben und ich habe totale Angst, dass ich schwanger bin! Das darf auf keinen Fall passiert sein! Aber könnte es so sein?

Dr.-Sommer-Team: Das ist möglich!

Liebe Ariane,

ein Mädchen kann immer dann schwanger werden, wenn Sperma an oder in seine Scheide gelang und nicht hormonell verhütet wird. Das kann auch beim Petting passieren, wenn Dein Freund zum Beispiel Sperma an den Fingern hatte und dann Deine Scheide gestreichelt hat oder wenn er mit seiner Eichel Deine Scheide berührt hat. Denn auch vor dem Samenerguss kommt etwas Flüssigkeit aus dem Penis, die schon Samenzellen enthalten kann. Ob das bei Euch beim Petting passiert sein kann, wisst nur Ihr. Falls das so war, kannst Du mit einem Schwangerschaftstest herausfinden, ob Du tatsächlich schwanger geworden bist. Es kann aber auch sein, dass sich Deine Regel aus lauter Angst vor einer Schwangerschaft verschoben hat. Denn Stress oder Sorgen können den Körper – und damit auch den Abstand von einer Regel zur nächsten – durcheinander bringen. Also versuche ruhig zu bleiben. Vielleicht ist das ja auch bei Dir so. Und für die Zukunft benutzt am besten auch beim Petting ein Kondom. Dann seid Ihr auf der sicheren Seite.