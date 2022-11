Schummeln, lügen und betrügen!

Echte und falsche Notlügen

Eigentlich ist jede Lüge eine Notlüge! Denn wer lügt ist meistens in Not, weil er sich vor den Konsequenzen der Wahrheit fürchtet.

Jeder benutzt Notlügen und zwar täglich! Meistens entstehen Notlügen in Situationen, die für uns unangenehm oder überraschend sind und in denen wir in Erklärungsnot geraten. Und oft ist uns gar nicht bewusst, wenn wir eine Notlüge benutzen.

Viele lügen auch dann, wenn es überhaupt nicht nötig ist! Das liegt meistens daran, dass ihnen das nötige Selbstbewusstsein fehlt, um einfach zu ihrer eigenen Meinung oder Überzeugung zu stehen.

Falsche Notlügen!

Manchmal benutzen wir Notlügen, weil wir nicht unhöflich sein wollen. Du kennst das aus eigener Erfahrung. Hier ein paar Beispiele:

» "Wie gefällt dir meine neue Frisur", fragt dich deine beste Freundin. "Sieht toll aus!", sagst du zu ihr, um sie nicht zu kränken, obwohl du sie ziemlich schrecklich findest. Das ist vielleicht nett gemeint von dir aber nicht besonders freundschaftlich. Denn Freunde sollten ehrlich zueinander sein.

» "So toll hat' mir schon lang nicht mehr geschmeckt", sagst du zur Mutter deiner neuen Freundin, weil du dich bei ihr einschmeicheln willst. Aber in Wirklichkeit war ihr Essen so gar nicht dein Fall. Mit solchen Übertreibungen wirst du schnell unglaubwürdig, denn sie sind viel zu leicht zu durchschauen.

» "Sorry aber ich kann nicht, denn ich bin mit meinem Freund da", sagst du zu dem Jungen, der dich in der Disco zum Tanzen auffordert. In Wirklichkeit willst du ihn aber nur loswerden, weil du ihn unsympathisch findest. Solche Notlügen sind völlig überflüssig, denn du musst ein einfaches "Nein danke!" gar nicht weiter erklären.

» "Hhmm ? jaa? ohhh?ja?genau!!!!", stöhnst du deinem Freund vor, um ihm zu signalisieren, dass er jetzt aufhören kann, sich abzumühen, weil du gerade deinen Orgasmus hattest. Stimmt gar nicht! Alles nur vorgespielt! Du wolltest nur, dass er aufhört, weil du keine Lust mehr hast. Ziemlich lieblos und kränkend diese Lüge! Und warum solltest du ihm überhaupt einen Orgasmus vortäuschen? Keine Lust mehr zu haben, ist doch völlig okay. Zeig ihm das nächste mal lieber, wie er dich wirklich zum Orgasmus bringt. Da habt ihr beide mehr davon.

Echte Notlügen!

Richtig Sinn machen Notlügen, wenn du wirklich in Bedrängnis gerätst. Zum Beispiel, um eine Gefahr abzuwenden. Hier ein paar Beispiele:

» Du wirst auf dem Nachhauseweg von einem Typ belästigt, der dich nicht in Ruhe lässt und es ist niemand in Sicht, der dir helfen könnte. Deshalb schreist du ganz laut "Feuer! Es brennt!" Stimmt zwar nicht aber du weißt, dass auf diesen Ausruf viel mehr Menschen reagieren als wenn du nur um Hilfe rufst. Gut reagiert!

» In der Disco: Ein schmieriger Typ macht sich an dich ran und sagt: "Na Schätzchen, bist du alleine hier?" Du bist zwar tatsächlich alleine da aber antwortest spontan: "Ne, ich warte nur auf meine Freunde. Die kommen jeden Moment!" Gute Antwort, denn der Typ will sicher keinen Ärger riskieren und lässt dich in Ruhe.

» Du bewirbst dich um einen Ausbildungsplatz. Beim Vorstellungsgespräch wirst du gefragt, ob du schon mal Drogen genommen hast. "Natürlich nicht!", antwortest du, obwohl du am Wochenende gelegentlich auch gern mal einen Joint rauchst. Denn du weißt, dass deine Chancen auf den Ausbildungsplatz gleich Null sind, wenn du die Wahrheit sagst. Du brauchst zwar auf solche Fragen nicht zu antworten, aber wenn du nichts sagst bewerten das manche Arbeitgeber als ein "Ja!". Deine Antwort ist hier also völlig okay!

Tipp für Notlügen: Bleibe so nah wie möglich bei der Wahrheit!

Auch wenn's dir schwer fällt. Wenn du große Lügengebäude erfindest, verwickelst du dich schnell in Widersprüche. Dann fliegst du schnell auf. Und wer als Lügner entlarvt wird, dem glaubt man nix mehr. Dann hast du's schwer, das Vertrauen von anderen wieder zu gewinnen.

