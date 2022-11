Schummeln, lügen und betrügen!

Wenn du aus Angst vor Strafe lügst!

Die meisten Menschen lügen, weil sie Angst vor Strafen oder negativen Folgen der Wahrheit haben. Manchmal lügen wir auch, weil uns etwas peinlich ist. Dann befürchten wir, dass wir ausgelacht werden oder unser Ansehen leidet.

Doch du hast vielleicht selbst schon gemerkt, dass du viel weniger zu befürchten hast, wenn du die Wahrheit sagst als wenn du lügst und deine Lüge später auffliegt.

Typisches Beispiel: Wer als Angeklagter vor Gericht steht wird viel milder bestraft, wenn er ein Geständnis ablegt als wenn er die seine Tat leugnet. Und: Wer seine Tat bereut und sich dafür entschuldigt hat ebenfalls weniger zu befürchten.

Anderes Beispiel: Stell dir vor, du hast eine Liebesbeziehung und bist im Urlaub fremd gegangen. Doch deinem Schatz gegenüber beteuerst du, dass du so was niemals tun würdest. Das ist natürlich voll gelogen. Aber du befürchtest, dass sich dein Freund/deine Freundin sofort von dir trennt, wenn du die Wahrheit sagst.

Doch wie es meistens so ist, kommt dein Seitensprung früher oder später doch raus. Klar, dass dein Schatz jetzt doppelt enttäuscht von dir ist: Du hast nicht nur sein Vertrauen missbraucht, sondern ihn außerdem noch angelogen. So was ist viel schwerer zu verzeihen, als wenn du gleich die Wahrheit gesagt hättest.

Fast logisch, dass jetzt erst recht das passiert, was du befürchtet hast: Dein Schatz macht Schluss! Natürlich hätt es auch weh getan, wenn du deinen Fehler gebeichtet hättest. Doch meistens wird es honoriert, wenn du den Mut hast, zur Wahrheit zu stehen. Statt einer Trennung gibt's dann oft nur ein paar Tage Stress. Du entschuldigst dich, er/sie verzeiht dir und ihr versöhnt euch wieder.

Mach dir klar: Meistens sind die Konsequenzen gar nicht so schlimm, wie du befürchtest! Oft malen wir uns nämlich viel zu schlimme Strafen aus, die uns erwarten, wenn wir einen Fehler zugeben und die Wahrheit sagen. Und: Die Angst vor Strafe wird immer größer, umso länger du die Wahrheit verheimlichst. Außerdem fällt die "Strafe" umso höher aus, je länger du jemanden anlügst.

Übrigens: Zu lügen hat viel mit fehlendem Selbstbewusstsein zu tun! Je geringer dein Selbstbewusstsein ist, umso häufiger lügst du. Denn ehrlich zu sein und bei der Wahrheit zu bleiben erfordert Mut.

Deshalb: Willst du in Zukunft weniger lügen, dann tu was für dein Selbstbewusstsein! Wie's geht erfährst du in unserem Selbstbewusstseins-Workshop.

