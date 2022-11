Schummeln, lügen und betrügen!

In Lügen verstrickt: So kommst du wieder raus!

Blöde Situation: Deiner neuen Freundin hast du erzählt, dass du schon oft Sex hattest, weil du erfahren auf sie wirken wolltest. Und jetzt, wo sie das erste Mal mit dir schlafen will, kriegst du Muffensausen, weil du sie angelogen hast.

Oder: Deine Eltern hast du in dem Glauben gelassen, dass du jeden Morgen brav zur Schule gehst und eine ganz gute Schülerin bist. Tatsächlich hast du oft blau gemacht, um mit deiner Clique abzuhängen. Und weil jetzt deine Versetzung gefährdet ist, will dein Klassenlehrer mit deinen Eltern sprechen. Klar, dass die Wahrheit dann rauskommt!

Was tun, wenn du dich in Lügen verstrickt hast und du jetzt befürchten musst, dass du auffliegst? Deine einzige Chance, das bevorstehende Drama noch zu begrenzen ist: Beichte deine Lügen, bevor sie entdeckt werden! Nur so kommst du noch mit einem blauen Auge davon.

Tipps: So beichtest du deine Lügen!

» Sprich über deine Angst!

Die meisten Menschen lügen aus Angst. Und Angst ist ein Gefühl, dass jeder kennt. Deshalb haben auch viele Verständnis dafür, wenn jemand zugibt, dass er gelogen hat, weil er Angst vor den Konsequenzen der Wahrheit hat.

Also sag zum Beispiel: "Tut mir leid, dass ich dich angelogen hab. Aber ich hatte Angst, dass du Schluss machst, wenn du erfährst, dass ich noch nie Sex hatte."

Oder: "Tut mir wirklich leid, dass ich in der Schule so'n Scheiß gebaut hab. Ich hab einfach nicht über die Konsequenzen nachgedacht und hatte Angst, dass ihr mir alles verbietet, wenn ihr erfahrt, dass meine Versetzung auf der Kippe steht. Das war blöd von mir."

» Mach reinen Tisch!

Die meisten Lügen ziehen andere Lügen nach sich. Hast du dich in so ein Lügengebäude verstrickt und willst da wieder raus, dann beichte nicht nur die Lügen, die wahrscheinlich auffliegen, sondern mach insgesamt reinen Tisch!

Also sag zum Beispiel: "Sorry, dass ich dir nicht die Wahrheit gesagt hab. Aber ich hatte vorher schon meinen Kumpels erzählt, dass ich schon mal mit einem Mädchen geschlafen hab, weil ich vor ihnen nicht als Spätzünder dastehen wollte. Naja und dann konnt ich dir doch nicht erzählen, dass ich noch nie Sex hatte. Dann wär ja rausgekommen, dass ich nur angegeben hab und das wär mir total peinlich gewesen."

» Entschuldige dich!

Mit Lügen verletzt du meistens auch die Gefühle von anderen Menschen. Dafür solltest du dich entschuldigen. Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass man dir deine Lügen verzeihen kann. Liegt dir also was an der Beziehung zu einem Menschen, den du angelogen hast, dann muss der auch spüren können, dass du deine Lügen wirklich bereust.

Also sag zum Beispiel: "Mum, Dad ? ich weiß, ich hab ziemlich Mist gebaut und es tut mir wirklich leid, dass ich euch angelogen hab. Ich hoffe, dass ihr jetzt nicht total das Vertrauen in mich verloren habt. Ich versprech euch, dass das nie mehr vorkommt und hoff auch, dass ihr mir das noch einmal verzeihen könnt."

Weiter zu: Echte und falsche Notlügen!