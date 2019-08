Schützen sind tolle Tierärzte oder Tierpfleger!

Schütze: 23. Nov. bis 21. Dez. Freiraum, Abwechslung und Naturverbundenheit – diese drei Dinge sind am wichtigsten für deinen zukünftigen Beruf! Du bist die geborene Optimistin und hast ein gesundes Selbstvertrauen, weshalb du dir auch hohe Ziele steckst. Außerdem möchtest du anderen Menschen etwas vermitteln und behältst dabei stets die Zügel in der Hand. Logisch, dass da der Beruf der Reiterin bzw. Reitlehrerin perfekt für dich ist. Aber auch alle anderen Berufe, die mit Tieren zu tun haben, wie Hundetrainer oder Tierarzt, sind ideal. Wichtig ist, dass du in deiner Position niemanden hast, der dir Vorschriften macht. Denn damit kannst du nur sehr schwer umgehen. Du bist lieber deine eigene Chefin. Den Freiraum, den du beanspruchst, füllst du dafür aber mit sehr viel Kreativität aus. Klar, dass du deshalb z.B. als Schriftstellerin eine Top-Karriere machen kannst. Außerdem bist du sehr vielseitig und hast auch kein Problem, damit als Reiseleiterin oder Korrespondentin ins Ausland zu gehen.