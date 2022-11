Schluss machen: Ehrlich, fair und direkt!

Schluss machen: Das ist unfair!

Methoden wie eine SMS zu schicken, einen Freund die Botschaft überbringen zu lassen oder sich einfach nicht mehr zu melden, gehören auf den Index. Das ist nicht nur feige, sondern zusätzlich noch ein herber Schlag in das Gesicht des Menschen, den man angeblich mal geliebt hat. Wer's trotzdem so macht ist eigentlich noch nicht reif für eine Beziehung, weil er die einfachsten Grundregeln für Freundschaften noch nicht begriffen hat.

Schluss machen: Das ist fair!

"Tut mir Leid, aber meine Gefühle für dich haben sich verändert. Ich liebe dich nicht mehr und will mich von dir trennen." Willst du Schluss machen, dann benutz Worte, die deine Gefühle beschreiben. Mach dem anderen möglichst keine Vorwürfe über sein Verhalten, sondern beschreib ihm einfach, welches Gefühl sein Verhalten in dir auslöst. So verstrickt ihr euch nicht in verletzende Diskussionen und behaltet den Respekt voreinander.

Mehr Dr.-Sommer-Infos zum Thema:

» Klammern & Verlustangst

» Schluss machen ohne Schuldgefühle!

» 6 Tipps gegen Liebeskummer!

» Verlustangst: So kannst du deine Liebe stärken!

» Eifersucht: Was, wenn sie zum Drama wird?

» Quälende Eifersucht: Das kannst du tun!

Zurück zu HELP! von A-Z: Erste Liebe!