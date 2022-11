"Schau nicht weg!": BRAVO und VIVA rocken gegen Gewalt an der Schule!

Das Open Air am Brandenburger Tor! Der Aktionstag für Schüler! Hier gibt's alle Infos!

"Schau nicht weg!": Mit dieser Kampagne setzen sich BRAVO, VIVA und mehr als 100 Stars gegen Gewalt an der Schule ein. Im August geht "Schau nicht weg!" in die Hauptstadt: BRAVO und VIVA laden dich ein zum Open Air am Brandenburger Tor!

Das Motto des Mega-Events: "Wir rocken für ein gewaltfreies Schuljahr 2007/2008!" - unterstützt werden BRAVO und VIVA von der Deutschen Entertainment AG sowie von New Yorker, Wii und Wilkinson.

"Schau nicht weg!" - die Stars!

Moderiert wird das Mega-Event von Collien und Klaas; live auf der Bühne stehen:

» Bushido

» LaFee

» Gentleman

» US 5

» Nevada Tan

» Sarah Connor

» MIA.

» Monrose

» . . . und viele mehr!

Außerdem dabei: Jimi Blue & Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Killerpilze, Topmodel-Kandidatin Fiona, Lexington Bridge, Bisou, Jörn Schlönvoigt, Susan Sideropoulos, Anne Menden, Marc Terenzi, Lara-Isabelle Rentinck, Rapsoul, Nadja und Jessica von den No Angels, Darin, Sha, Milk & Honey, Declan, u.v.m.

"Schau nicht weg!" - die Aktion!

Eine bundesweite, repräsentative BRAVO-Umfrage beim Institut Emnid im Frühjahr 2006 ergab: Jeder dritte Schüler hat Angst vor Gewalt in der Schule. Jeder Fünfte wurde schon Opfer von Gewalt im Schulalltag. 480 Schüler werden an jedem Schultag so schwer verletzt, dass sie zum Arzt müssen. 500.000 Schüler werden regelmäßig drangsaliert. BRAVO sagt seit März 2006 "Stopp" - und kämpft mit einer eigenen Aktion gegen Gewalt an Schulen!

"Schau nicht weg!" - das Open Air!

Am Samstag, 25. August 2007, geht es ab 15:00 Uhr (Einlass: 13:00 Uhr) rund um das Brandenburger Tor los: Ein Aktionstag "Gegen Gewalt an der Schule" macht sich mit dem großen Open Air-Konzert sowie zahlreichen kleinen und großen Aktionen stark für ein gewaltfreies neues Schuljahr. Neben den Live-Auftritten von Stars wie Bushido und Gentleman warten viele Aktionen - nicht zuletzt die erstmalige Verleihung des "Mut-Awards"!

