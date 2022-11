SB: Cyber Sex und Lustgeschichten!

Erotische Bilder!

Manche Mädchen und Jungs benutzen erotische Bilder oder Videos als Wichsvorlage, um ihre Erregung zu steigern. Doch nur solche Bilder zu betrachten, macht kaum jemanden an!

Erst wenn die eigene Fantasie dazu kommt und du dir zum Beispiel vorstellst, dass du von einem heißen Boy verführt wirst oder selbst in die Rolle des leidenschaftlichen Lovers schlüpfst, entfalten solche Vorlagen ihre erregende Wirkung.

Es ist okay, wenn du solche Bilder als Anregung benutzt. Das ist nichts Schlechtes! Schwierig wird's erst dann, wenn du erotische Bilder oder Filme brauchst, um sexuell in Stimmung zu kommen. Also: Lass deine Fantasie nicht verkümmern und mach's dir auch mal ohne Wichsvorlage. Sonst wird dir die Selbstbefriedigung bald langweilig.

