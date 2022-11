SB: Cyber Sex und Lustgeschichten!

Cyber Sex!

Hat dir dein Schatz schon mal aufregende Worte ins Ohr geflüstert, die dich ganz schön heiß gemacht haben? Nichts anderes passiert beim so genannten Cyber Sex (CS).

Dabei tauschen meistens zwei Unbekannte per Chat oder E-Mail sexuelle Fantasien aus, mit denen sie sich gegenseitig erregen - manchmal bis zum Orgasmus, den sie sich bei der Selbstbefriedigung vor dem Computer verschaffen.

Besonders aufregend dabei: Im Schutz der Anonymität schlüpfen die Beteiligten häufig in andere Rollen. Da wird aus dem schüchternen Mauerblümchen schon mal der liebestolle Vamp oder aus einem Jungen ein Girl. Manche törnen sich mit Beschreibungen sexueller Praktiken an, die sie in der Realität niemals ausleben würden.

VORSICHT! So aufregend das für manche klingen mag: Beim Cyber Sex (CS) im Internet ist Vorsicht angesagt!

Denn: Manche legen es in Chats drauf an, unerfahrene Jugendliche zu CS zu verführen oder damit zu schockieren. Sehr oft geben sich erwachsene Männer und Frauen als Jugendliche aus und missbrauchen sie ohne ihr Wissen zu ihrer sexuellen Befriedigung. Solche Chat-Kontakte zwischen Erwachsenen und Kindern bzw. Jugendlichen sind strafbar, denn sie können Kindern und Jugendlichen sehr schaden.

Darauf musst du unbedingt achten:

» Cybersex ist auf Grund seiner Gefahren in den meisten Chats ausdrücklich verboten - so auch in der BRAVO.de-Community. Andere Chatter können sich belästigt fühlen und dich wegen Regelverstoß melden, wenn du sie im Privat-Chat nach CS fragst. Trotzdem machen Jugendliche CS. Und wenn sie es tun, ist zu ihrer eigenen Sicherheit wichtig, dass sie sich der Gefahren bewusst sind und dass sie sich an unsere Tipps halten.

» Falls du dich im Chat trotzdem auf intime sexuelle Gespräche einlässt, gib niemals deine wirkliche Identität preis! Das heißt: Gib keinem deine Telefon- oder Handy-Nummer, deinen Namen oder deine Adresse. Sonst kann es dir passieren, dass du von deinen Chat-"Partnern" persönlich belästigt, genötigt oder missbraucht wirst.

» Schreibt dir jemand Dinge, die dir peinlich sind oder die du nicht hören willst oder schickt dir irgendwelche erotischen Bilder zu, dann brich den Kontakt sofort ab. Schicke auch niemandem, den du nicht gut kennst und dem du vertraust, Bilder von dir zu!

» Wirst du weiter belästigt, hol dir sofort Hilfe! Keine Angst, du brauchst dich deshalb nicht zu schämen. Sprich mit deinen Eltern darüber oder wende dich an eine Jugendberatungsstelle. Die Berater wissen, was du in so einer Situation tun kannst und helfen dir weiter.

Zurück zum Artikel . . .