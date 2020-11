Woher kommt Salem Ilese?

Salem Ilese's kommt aus ursprünglich aus Noe Valley in San Francisco! Heute lebt sie in Los Angeles, was ein großer Privileg für die junge Sängerin ist, sie liebt Californien und kann sich keinen schöneren Ort zum leben vorstellen! Im BRAVO-Interview hat sie verraten, dass die Gegend und die Landschaft sie inspirieren und sie hier oft die Ideen und Ansätze für neue Songtexte findet.

Wie alt ist Salem Ilese?

Salem Ilese wurde am 19.8.1999 geboren, heute ist sie 21 Jahre alt. Den großen Durchbruch hatte Salem im Alter von 20 Jahren, doch schon viel früher entdeckte sie ihre Liebe zur Musik. Bereits als Kind sang sie den lieben langen Tag, statt "Gute Nacht Geschichten" wollte sie lieber "Gute Nacht Lieder" hören. Ihre Eltern erkannten ihre Leidenschaft und unterstützten Salem wo immer sie konnten. Das zahlte sich aus …

Was ist Salem Ilese für ein Sternzeichen?

Salems Sternzeichen ist Löwe! Sie selbst glaubt aber nur bedingt an die Deutung von Sternenbildern, dass dieselben Sternzeichen auch gleiche Charaktereigenschaften und Verhaltenszüge habe, davon ist sie überzeugt. Der Löwe strotzt nicht nur so vor Selbstbewusstsein, er füllt auch jeden Raum mit positiver Energie. Er steckt alle mit seiner offenen Art an und weiß was er machen muss, damit sich alle in seinem Umfeld rundum wohlfühlen. Seine große Fürsorge ist definitiv seine beste Eigenschaft. Das man anhand von Horoskopen und Sternbildern auf die Zukunft und künftige Ereignisse bestimmter Sternzeichen schließen kann, hält sie aber für Unsinn.

Salems Hit "Mad at Disney"

Ihrem kritischen Song "Mad at Disney" hat Salem ihren ganz großen Durchbruch zu verdanken, sie veröfentlichte den Track zuerst ohne Video auf ihren YouTube-Channel. Vor allem, dass für das Happy-End in Disneyfilemn so gut wie immer ein prinz verantwortlich ist und die "Liebe" als das große Glück jeder Frau dagestellt wird, macht sie mad! "Disney hat mich veräpelt, es hat mir beigebracht meine Wünsche an Sternschnuppen zu geben. Jetzt bin ich irgendwas mit 20 und weiß nichts darüber wer ich bin" singt sie in der ersten Strophe ihrer Debüt-Single.

Salem Ilese auf TikTok

Zu dem großen Erfolg von Salems Hit "Mad at Disney" hat auch die Video-Plattform TikTok beigetragen. Dort ging der Sound durch die Decke, mehr als drei Millionen TikToks wurden zu dem Song aufgenommen aus dem sogar eigene Trends entstanden, wie der bei dem Mädchen auf der ganzen Welt sich hübsch machten und ihre ahnungslosen Boyfriends dann fragten, ob sie fertig für das geplante "Date" sein. Habt ihr den Trend auch mitgemacht?

Ist Salem Ilese auch Songwriterin?

Ja das stimmt, neben ihren eigenen Songs schreibt Salem auch Texte für andere Künstler. Ihre Songs "Mad at Disney" und "Coke and Mentos" hat Salem ebenfalls selbst geschrieben. Doch durch ihre Arbeit als Songwriterin hat sie nicht nur ihre eigene karriere gestartet sondern auch die große Liebe gefunden...

Hat Salem Ilese einen Freund?

Ja Salem ist glücklich vergeben und total verliebt! Das Beste an ihrer Beziehung, sie und ihr Freund teilen die gleiche Leidenschaft Musik! Sie haben sich bei einer Songwriting-Session kennengelernt, denn auch ihr Boyfriend arbeitet als Songwriter. Manchmal ist eine Liebesgeschichte in der Musik, eben noch schöner als im Film 😍

Hat Salem Ilese eine Kuh als Haustier?

Naja, irgendwie ja schon ein bisschen, zumindest heißt ihr Haustier "Lil Cow"! Bei der kleinen Kuh handelt es sich aber nicht etwa um ein Kalb sondern um einen Drachen! Genau genommen ein Waran, diese besondere Echsenart kommt vorallem in Indien, Süd-Amerika und Australien vor. Doch zuhause bei Salem fühlt sich die Echse "pudelwohl"… 🦎

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Hat Salem Ilese einen Hund?

Neben ihrem Drachen, hat die 21-jährige aber auch einen Hund, denn Hunde sind ihre absoluten Lieblingstiere! Der kleine Bowie ist ein Malteser-Mischling, zusammen mit Salem und Lil Cow sind sie das perfekte Trio! Salem zeigt ihre tierischen Freunde sehr gerne auf Instagram. Fun Fact: Der Hund wurde nach dem musiklischen Vorbild von Salems Vater, dem Sänger David Bowie benannt!

Darum gehts in "Coke & Mentos"

Mit ihrer zweiten Single will Salem an den krassen Erfolg von "Mad at Disney" anknüpfen, dazu hat sie wieder einen Love-Song geschrieben. Salem vergleicht Liebe mit einem Moment der intensven Heiterkeit, die leider immer nur von sehr kurzer Dauer sind. So wie die Explosion, wenn man ein Mentos in eine Cola-Flasche wirft.

!-->!-->!-->